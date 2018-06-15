En anlam oldu bayram mesajları ile İYİ BAYRAMLAR

Ramazan Bayramı 15 Haziran sabahı kutlanmaya başladı. İslamiyette Ramazan ayı ile günahların affolduğuna inanılır ve Ramazan bitimi bayram olarak kutlanır. Bayramın en önemli yanı küslerin barıştığı, insanların birbirlerini hatırladıkları ve bir araya geldikleri günler olmasıdır. Biz de bu bayram sevdiklerinizden hiçbirini unutmayın diye bayram mesajlarını derledik. İşte Ramazan Bayramının anlamına yakışır en güzel bayram mesajları...