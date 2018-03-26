En başarılı 5 başkandan ikisi MHP’li üçü CHP’li

Gezici araştırma şirketi, yerel yöneticileri halka sordu. Gezici’nin araştırmasına göre en başarılı ilçe ve büyükşehir belediye başkanı sıralamasının ilk 5’inde, kayyum var ama AKP’li başkan yok...

Gezici Araştırma şirketi, 16-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Türkiye çapında gerçekleştirdiği araştırmaya göre en başarılı büyükşehir ve ilçe belediye başkanları sıralamasının ilk beşinde AKP'li başkan yer almıyor.

KAYYUMLAR BAŞARILI

Diyarbakır, Tunceli, Van, Mardin, Balıkesir'de yapılan kayyum atamalarının sonrasında geçen yıla göre belediye hizmetlerini başarılı bulanların oranında yüzde 60 oranında artış yakalandı.

En başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 64.2 ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün. 2'nci sırada yüzde 61.8 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 3'üncü sırada yüzde 59.9 ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 4'üncü sırada yüzde 59.2 ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 5'inci sırada yüzde 58.9 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu oldu. İlk 5 sıradaki başkanı, Tunceli Büyükşehir Belediye Başkanı kayyum Tuncay Sonel, İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Mevlüt Uysal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kayyum Cumali Atilla, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu takip etti.

En başarılı ilçe başkanlarında ilk 10 sıralama şöyle gerçekleşti: 1'inci yüzde 64.4 ile Adana-Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2'nci sırada yüzde 63.4. ile Muğla-Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 3'üncü sırada yüzde 63.1 ile İzmir-Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 4'üncü sırada yüzde 62.7 ile İzmir-Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, 5'inci sırada yüzde 62.4 ile kayyum olarak atanan Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan, 6'ncı sırada yüzde 61.1 ile Balıkesir-Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yüzde 62.2 ile Bursa-Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yüzde 59.8 ile İzmir-Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yüzde 56.7 ile İzmir-Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, yüzde 54.2 ile Ankara-Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar.

Murat Gezici, 2019 yerel seçimlerini yorumladı:

Seçim ittifakı, iktidar lehine avantaj sağlar

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, genel seçimlerle ilgili olarak ortaya konan seçim ittifakının ilk sınamasının 2019 yerel seçimlerinde yaşanacağını kaydetti. Gezici, araştırma sonuçlarının İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay, Mersin, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ gibi muhalefet-iktidar çekişmesinin seçimlerde yoğun olarak görüldüğü illerde seçim ittifakının iktidar lehine avantaj sağlayacağının görüldüğünü kaydetti. Gezici, “CHP'nin elinde olan oy farkının yüksek olduğu büyükşehir il ve ilçe belediyesi dışındaki diğer muhalif belediyelerde seçim ittifakıyla el değiştirmeler gözlemlenebilecektir” dedi.