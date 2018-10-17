En büyük Atatürk sergisi açıldı

İzmir'de Atatürk'ün özel eşyaları, yayımlanmamış fotoğrafları ve dönemsel belgeleri içeren 'Büyük Dâhi Gazi Mustafa Kemal' adlı sergi yarın açılacak. 420'den fazla eserin yer alacağı sergi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olacak. Sergide, Ulu Önder'in ölmeden önce üzerinde olan gecelik, son kez kahve içtiği fincanı, Time dergisinin Atatürk'ü kapak yaptığı orijinal baskısı gibi nadide eserler yer alıyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yer alan Folkart Towers’ta 420’den fazla eserin bulunduğu, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olan ‘Büyük Dâhi Gazi Mustafa Kemal’ adlı sergi, yarın açılıyor. Sergide Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülmemiş 150 özel fotoğrafının yanı sıra, ölmeden önce üzerinde olan gecelik, son kez kahve içtiği fincan, Time dergisinin Atatürk kapaklı orijinal baskısı gibi nadide eserler yer alıyor. Yaklaşık 3,5 yıllık süreçte hazırlanan sergide, aynı zamanda Zübeyde Hanım, Latife Hanım ve Fikriye Hanım’a ait eşyalar da bulunuyor. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in, danışmanlığını ise Prof. Dr. Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.

İSMET PAŞA’YA YAZDIĞI MEKTUP İLK DEFA SERGİLENECEK

Serginin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi olduğunu dile getiren Folkart Galeri Genel Koordinatörü Yazar Fahri Özdemir, şunları söyledi:

“Sergide yer alan el yazmaları ve yazışmalar daha önce kamuyla hiç paylaşılmamış eserler. 150 adet fotoğrafın 100 tanesi daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar. Atatürk’ün kendi imzaladığı fotoğraflar var. Farklı koleksiyonerlerden topladığımız özel eşyalar var. Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger’den ve Pera Müzesi’nden birtakım eserler aldık. Bu sergi çok kapsamlı bir sergi. Çok yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. 4 aylık süreçte tahmini 200 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Sergide, Anıtkabir’den daha çok özel eşya yer alacak, dolayısıyla kaçırılmayacak bir sergi. Bu serginin Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 ciltlik bir albümü oluşturuldu. Galeride bu albümler de satışa sunulacak. Sergide, Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar olan eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Bugüne kadar yaptığım en iyi sergi bu sergi. Dünyada 4 tane bulunan, manşette Atatürk’ün yer aldığı Time dergisi 1923 baskısı galeride sergileniyor. Ona dokunmak farklı bir duygu. Atatürk’ün mektup ve yazışmalarının olduğu bir bölümde, İsmet Paşa’yı niçin Başbakan olarak seçtiğini açıklayan mektup bulunuyor. Mektup, Atatürk’ün ‘Sevgili Paşam, Cumhuriyet’in ilk Başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur, hiç itiraz etme” cümleleriyle başlıyor. Bu mektup da ilk defa yayınlanıyor.” DHA