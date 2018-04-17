En güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Haberimizden günün anlam ve önemine uygun şiirleri okuyabilirsiniz.

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanmıştır.1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilmiş, sonra 1935’te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927’de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını vermiştir.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO’nun 1979’u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.[4] Ayrıca 1933’te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği[7] günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

23 Nisan

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk’ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 Nisan

Bugün 23 Nisan

Atatürk’ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

23 Nisan

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara’nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata’mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS

23 Nisan

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ

23 Nisan

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

Yazan: M. Macit TAŞ

23 NİSAN ŞİİRİ

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş’ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara’da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR