En güzel babalar günü mesajları 2018 | Kısa ve uzun babalar günü kutlama mesajları

Heyecanla beklediğimiz Babalar Günü geldi. Babalarımızı bugün kutlama mesajları ile mutlu etmek isteyenler doğru adreste. İşte en güzel Babalar Günü mesajları...

Bugün hayattaki en değerli varlıklarımız olan babalarımızın günü. Dünyanın dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan Babalar Günü için babanızı sevindirecek en güzel Babalar Günü mesajlarını sizler için derledik. Sevgileri, fedakarlıkları ile her zaman yanımızda olan bu güzel insanlar için en güzel Babalar Günü mesajları haberimizde.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü mesajları ile babanıza güzel bir süpriz yapabilirsiniz. 17 Haziran Pazar günü kutlanıyor… Babalar Günü'nde kısa mesaj olarak gönderebileceğiniz, sözlü olarak söyleyebileceğiniz veya hediye paketi üzerine iliştirebileceğiniz mesajları haberimizde topladık. İşte en yeni Babalar Günü mesajları…

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun…

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

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