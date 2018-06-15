En güzel bayram mesajları 2018: Resimli bayram mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın! İyi bayramlar…

Ramazan ayı sona erdi, müminler onbir ayın sultanınına bitişini Ramazan Bayramı ile kutluyor. Bayramlarda aile, akraba, eş dost ziyaret ediliyor, küsler barışıyor, dargınlıklar sona eriyor. Modern şehir hayatı ve yoğun iş temposu nedeniyle bayramlarda her zaman bir araya gelebilmek mümkün olmuyor. İşte tam da bu nedenle teknoloji yardımımıza koşuyor. Vatandaşlar yüz yüz görüşemediği kişilere en güzel resimli bayram mesajları göndermek istiyor. Haberimizden en güzel Ramazan Bayramı mesajlarına erişebilirsiniz. Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, esenlikler diliyoruz.

Ramazan Bayramı bütün yurtta neşe içinde kutlanıyor. Üç gün boyunca idrak edeceğimiz bu özel günlerde sevdikleriniz ile bir araya gelemiyorsanız en güzel dileklerinizi haberimizdeki en güzel resimli ve farklı bayram mesajları ile iletebilirsiniz. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunda kutlanır ve geleneklere göre aileler, akrabalar birbirlerini ziyaret ederek, şeker, kolonya ve tatlı ikram eder. İşte 2018 en güzel bayram mesajları…

2018 EN GÜZEL, RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Ramazan bayramınızı Kutlarım

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun…

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Gülerek bitti mübarek Ramazan ayı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradanıma. Bu mübarek Ramazan Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah’ıma..

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.