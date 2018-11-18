2018 Mevlid Kandili mesajları: En anlamlı ve en güzel Mevlid Kandili mesajları!

Mevlid Kandili'nde Hz.Muhammed'in doğum günü kutlanır. Rivayetlere göre Hz.Muhammed'in doğum günü o hayattayken kutlanmamış daha sonra ortaya çıkıp çeşitli ülkelerde geleneksel bir hal almıştır. Kandil günlerinde helvalar, kandil simitleri dağıtılır, dualar edilir, oruç tutulur, nafile namazlar kılınır, güzel dileklerde bulunulur. Siz de haberimizde yer alan 2018 Mevlid Kandii mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Mevlid Kandili, 19 Kasım Pazartesi günü tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz.Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Kandil, Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Mevlid ‘doğum zamanı’ anlamına gelmektedir. Bu özel günde yapılması gereken şeyler vardır. Haberimizden Mevlid Kandili ile ilgili ayrıntıları ve en güzel Mevlid Kandili mesajlarını okuyabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan hariç Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya kadar İslâm ülkelerinde bazılarında resmî, bazılarında gayri resmî olarak yaygın biçimde kutlanmaktadır. Türkiye'de yalnız Ramazan ve Kurban bayramları resmî bayram kabul edilmekte, gerek mevlid gerek diğer mübarek gün ve geceler münasebetiyle camilerde, evlerde ibadet âdâbı içinde Kur'ân-ı Kerîm, Süleyman Çelebi'nin mevlidi, kaside ve ilâhiler okunmaktadır. Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa düzenlemesiyle Hz. Peygamber'in mevlidi “Mevlid-i Nebî Haftası” adıyla Türkiye'de, Türk dünyasında ve Balkanlar'da çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili’nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur’ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir… Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler.

EN ÖZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

*Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller!

*Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

*Allah’a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

*Bu mübarek günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

*Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

*Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Mübarek, dualarınız kabul olsun.

*Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

*Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.İyi kandiller…

*Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle…

*Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

*Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

*Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.