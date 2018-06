‘En güzel Millet Kıraathanesi Çukurova’da’

Çukurova’yı kreşler, emekli dinlenme evleri, kadın sohbet ve dayanışma evleri ile donatan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “4.5 yılda sosyal donatıları ve tesislerle Çukurova’da Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçirdik. Çukurova’mızın Millet Kıraathanesine ihtiyacı yok. Millet Kıraathanesi diyenler Çukurova’yı gelsin görsün” dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 14 Emekli Dinlenme Evi, 6 Kadın Sohbet Evi ve 7 Semt Kreşi ile bu projeyi 4 yıl önce hayata geçirdiklerini belirterek Çukurova’nın millet kıraathanesine ihtiyacı olmadığını vurguladı.

4.5 yılda Türkiye'ye örnek olacak rekor hizmetlere imza atan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptıkları hizmetleri anlatmakla bitiremiyor. Hükümetin, “Millet Kıraathanesi' önerisini değerlendiren Başkan Soner Çetin, “Çukurova'nın bu kıraathanelere ihtiyacı yok. Biz zaten 4.5 yıl önce göreve geldiğimiz ilk yıl Çukurova'mıza Emekli Dinlenme Evleri, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri ve Semt Kreşlerimizi açmaya başladık. Emeklilerimizi kahvehane köşelerinden kurtarmak için 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz proje, bugün Türkiye’ye örnek oldu. Şu an 14 Emekli Dinlenme Evi, 6 Kadın Sohbet Evi ve 7 Semt Kreşimiz halkımızın hizmetinde. Halkımızın günlük gazetesini okuduğu, kütüphanesinden kitabını okuyabildiği, klimalı ortamda, ücretsiz çay ve kahvesini içebildiği Emekli Dinlenme Evleri, ardından kadınlarımızın talebi üzerine kadın sohbet evlerini kurduk. Ve en güzel projelerimizden biri semt kreşleri. Evlatlarımızın ve annelerinin mutluluğunu görünce ne kadar güzel bir iş yaptığımızı görüyor ve biz de mutlu oluyoruz” dedi.

“TÜRKİYE BİZİ ÖRNEK ALIYOR”

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı projelerle ‘İlklerin Başkanı’ olarak adını duyuran Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 4 yıl önce ilkini hayata geçirdikleri projelerin örnek alınmasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Çetin, her mahalleye bir semt kreşi projesini uygulamaya koyduktan sonra, hükümetin yerel yönetimlere kreş yapma zorunluluğu getirdiğini belirtirken, şimdi de emekli dinlenme evlerini örnek alarak, millet kütüphaneleri kurma projesinin kaynağı olmaktan da mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çetin, “Projelerimiz, tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Türkiye bizi örnek alıyor. Çukurova'mızın Millet Kıraathanesine ihtiyacı yok. Millet Kıraathanesi diyenler Çukurova'yı gelsin görsün” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÇIĞIR AÇTIK”

Uyuşturucuyla mücadeleden, spor kurslarına, okul öncesi eğitimden üniversite hazırlığına, kadına şiddetten, kadın sohbet evlerine, su oyun parklarından, gençlik etkinliklerine kadar birçok hizmeti Adana halkıyla tanıştırdıklarını belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bebek, çocuk, genç, kadın, erkek, yaşlı ayrımı yapmadan halkımıza hizmet götürüyoruz. Çukurova’yı Adana’nın en yeşil ilçesi haline getirdik. Cumhuriyet tarihinden bu yana oluşturulan yeşil alandan daha fazlasını 4 yılda oluşturarak, halkımızın kullanımına sunduk. Temalı parklarımızla farkındalık oluşturduk. Su oyun parkları, kütüphaneli parklar, kuş evleri ile halkımızı doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Gıda bankası ve hayır çarşısı ile 5 binden fazla aileye her ay yardımda bulunduk. Ramazan ayında her mahallede verdiğimiz iftar daveti ile halkımızla birlikte olduk. Konser, yarışma ve sanat etkinliklerimizle, Adana’yı kültür ve sanat kenti haline getirdik. Öğrenci yurdu ve uzay gözlem evimizin temelini attık. Bunlarla da yetinmeyip, her hafta yaptığımız açılışlarımıza, toplu temel atma ve açılış törenlerimizi de ekledik. Adanalı her şeyin en iyisine layıktır mantığıyla, ilçemiz dışına da hizmetler götürdük. Sosyal demokrat belediyecilik bilincini Adana’ya yerleştirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz” ifadelerini kullandı.