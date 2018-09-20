En güzel ve en anlamlı Cuma mesajları: Cuma gününüz mübarek olsun!

Cuma günü İslam aleminde kutsal gündür. Bugünde biraraya gelmek, selam vermek sünnettir. Cuma günü yapılan dualar kabul edilir. Artık geleneksel bir hale gelen Cuma mesajları sayesinde hem sevdiklerinize selamlarını hem de güzel dualarınızı iletebilirsiniz.

Cuma günü mübarek bir gündür. Perşembe gecesini Cumaya başlayan andan itibaren gün boyu dualarla ve çeşitli ibadetlerle bu günü en güzel şekilde değerlendirebilirsiniz. En güzel ve en anlamlı Cuma mesajlarını sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza iletebilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (Mü'min, 40/7) Hayırlı Cumalar.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil. Hayırlı Cumalar…

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.