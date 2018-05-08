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En ilginç manifesto yorumu: Hamaney bile gülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran seçim manifestosuna en ilginç tepki CHP'li Havutça’dan geldi. Havutça yaptığı açıklamada ‘’Erdoğan, ‘Yargıyı bağımsız hale getireceğiz, adaletin tecellisine odaklanacağız’ diyerek yargının sarayın güdümünde olduğunu itiraf ediyor. Erdoğan’ın bu manifestosuna, İran dini lideri Ali Hamaney bile güler” dedi.

Deniz AYHAN
android-time 12:54 8 Mayıs 2018
Haberler Gündem
En ilginç manifesto yorumu: Hamaney bile gülecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran seçim manifestosuna en ilginç tepki CHP'li Havutça’dan geldi. Havutça yaptığı açıklamada ‘’Erdoğan, ‘Yargıyı bağımsız hale getireceğiz, adaletin tecellisine odaklanacağız’ diyerek yargının sarayın güdümünde olduğunu itiraf ediyor. Erdoğan’ın bu manifestosuna, İran dini lideri Ali Hamaney bile güler” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, “16 yıldır ülkeyi adaletli yönetemeyen bir iktidarın seçim vaadi olarak adalet, demokrasi ve özgürlük vurgusu yapması milleti kandırmaktan başka bir şey değildir. Adama sormazlar mı 16 yıldır sen iktidar değil miydin? Neden yapmadın? ” dedi ve şunları söyledi:

‘'Twitter, facebook gibi sosyal medya üzerinden hükümete ve cumhurbaşkanına eleştiride bulunan öğrencileri cezaevine atan, memurları sürgüne gönderip işten çıkaran, gazetecileri gerçekleri yazdıkları için cezaevine atan, düşünceleri için akademisyenlerin görevine son veren, hiç kimseye ve hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan bir zihniyetin demokrasi, özgürlük ve adaletten bahsetmesi acı bir ironidir.

Yolsuzluk konusunda Afrika ve Ortadoğu ülkeleri olan Sudan, Somali ve Afganistan'ın bile geride bırakan Türkiye, dünyada en fazla yolsuzluğun olduğu 2. ülke olarak tarihe geçti''

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