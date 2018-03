Yeni cuma mesajları: 23 Mart’a özel güncel resimli Cuma mesajları

Herkese hayırlı cumalar! Müslümanlar için kutsal kabul edilen Cuma günü bu hafta da geldi Yakınlarına ve sevdiklerine en yeni en güzel cuma mesajlarını göndermek isteyen herkesin okuması ve paylaşması gereken cuma mesajları ve Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 23 Mart Cuma Hutbesi haberimizde. İşte mübarek Cuma günü sevdiklerinizi ve ailenizi hatırlamak için en güzel fırsatlardan biri olan farklı ve güncel 23 Mart'a özel resimli Cuma mesajları...

23 Mart Cuma cuma günü için hazırladığımız mesajları ister SMS olarak ister WhatsApp üzerinde dilerseniz de Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından da paylaşabilirsiniz. Bu özel günümüzün herkese hayırlı olmasını dileriz. En anlamlı, kısa, uzun, güncel, güzel, yeni ve resimli cuma mesajlarını sizleri için hazırladık.

Cumanız mübarek olsun. Müminlerin bayramı cuma günü geldi. Cuma mesajları Google üzerinden aranılmaya başlandı. Müminler cuma namazlarını kılmak için camileri dolduracak.

CUMA MESAJLARI 23 MART 2018

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kurana, kulağımız ezana, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşaAllah. Hayırlı Cumalar.

– Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

– Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

– Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!



– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah resülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.

– Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar

– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar…

– Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin

– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun

– Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI açıyoruz. Bugün bütün şerIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIarı, huzurIarı ve güzeIIikIeri hayırIı bir şekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayrı koyma. DuaIarınızı bekIer, hayırIı cumalar dilerim.

– Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

Cuma gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlarımız bugün camileri dolduracak. Bir yandan da eş, dost ve akrabaları ile resimli cuma mesajlarını paylaşmak için araştırmalar yapacak. Bu nedenle sizler için hem 23 Mart Cuma günü bazı büyük camilere nasıl gidileceğini ve en yeni, anlamlı, kısa, uzun ve resimli cuma mesajlarını derliyoruz.

– Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

– Umutsuzluk Yok Gün Gelir; Gül de Açar Bülbül de Öter… Hayırlı Cumalarınız Olsun.

23 MART 2018 CUMA HUTBESİ

İBADET HAYATIMIZ VE GÖNÜL DÜNYAMIZ

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Bizleri mübarek üç aylara yeniden ulaştıran yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Dün gece Regaib kandilini hep birlikte idrak ettik. Dualarımızı, en içten bağışlanma dileklerimizi yalnızca O'na arz ettik.

Aziz Kardeşlerim!

Muâz b. Cebel, genç yaşta İslam'la müşerref olmuştu. Sahabenin önde gelenlerindendi. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Muâz'ı çok sever, sevgisini dile getirir ve ona tavsiyelerde bulunurdu. Efendimiz yine bir gün bu genç sahabiye, “Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?” diye sordu. Muâz, ‘Allah ve Resûlü daha iyi bilir' diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s) “Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, yalnızca O'na ibadet etmeleri ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir.”1 buyurdu.

Kardeşlerim!

İnsanı eşref-i mahlûkat olarak yaratan Yüce Rabbimiz onu üstün kabiliyetlerle donatmıştır. Kâinattaki her şeyi insanın hizmetine sunmuştur. En nâdîde özellikleri bahşettiği insandan sadece kendisine kulluk etmesini istemiştir. Allah'a kul olmak, ahlakımızı ve özgür irademizi kullanarak O'na gönülden bağlanmayı, her türlü imkân ve yeteneğimizi O'nun rızası uğrunda kullanmayı, nefsin istek ve arzularını terk edip, Rabbimiz'in koyduğu kurallara uymayı gerektirir. “Allah'ın kulları üzerindeki hakkı” diye ifade edilen ibadet; insanı Rahman'ın huzurunda değerli kılan bir olgudur. 2 İbadet; itaattir, boyun eğmektir, Cenab-ı Hakk'a teslimiyettir. İbadet; Allah'ın verdiği nimetlere şükretmektir. Kulun Rabbi ile iletişim kurmasıdır. Her daim Rabbine muhtaç olan insanın, aracısız bir şekilde halini O'na arz etmesidir. Bunun için kul, Rabbinin huzurunda her duruşunda, “Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz”3 diyerek O'na iltica eder. Kendi acizliğini itiraf eder. O'ndan yardım diler ve O'na yalvarır. İşte bu, ibadet bilincidir, kulluk şuurudur. Kul, bu bilinç sayesinde yaratılmışların en şereflisi olur. Dünyada mutluluk ve huzuru, ahirette de ebedi kurtuluşu kazanır.

Aziz Kardeşlerim!

İbadetlerimiz, aynı zamanda bizleri her türlü kötülükten koruyan birer kalkandır. Allah'ın huzurunda secdeye varan, O'nun rızası için oruç tutan, sadaka veren, tavaf eden insan, kibir, bencillik, haset, ihtiras gibi kötü duygulardan arınır. İbadet etmek ruhlarımızı kasvetten, sıkıntı ve üzüntülerin yıpratıcı tesirinden korur. Çünkü Rabbimiz, “Gönüller, ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.” 4 buyurur. Samimiyetle ibadet eden kul, her adımda rabbine yaklaşır; O'na olan imanı, güveni, sevgi ve saygısı pekişir. Allah Resûlü (s.a.s), “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” 5 buyurarak öncelikle yapmamız gereken temel ibadetlere dikkatlerimizi çekmektedir. Bununla birlikte; her türlü iyilik çabası ve kötülüğe karşı yürütülen mücadele ibadettir. Bir kimseye güleryüz gösterip selam vermek ibadettir. Kişinin anne ve babasına hizmet ve hürmeti, ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmesi, bir garibin gözyaşını silmesi, bir yetimin başını okşaması, mazlumun ve mağdurun yanında olması ibadettir.

Aziz Kardeşlerim!

İbadetin dünyevî beklentilerden ve gösterişten uzak olması kadar güzel davranışa dönüşmesi ve devamlılığı da önemlidir. Nitekim Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et” 6 buyurmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s) de “Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.”7 buyurarak ibadette kararlı ve istikrarlı olmayı tavsiye etmiştir.

Muhterem Müminler!

Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği hayatımız bir gün mutlaka sona erecek ve yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğiz. Ömür sermayemiz tükenmeden önce yaşamanın ve kul olmanın değerini bilelim. İbadetin huzurundan, bereketinden ve lezzetinden mahrum olmayalım. Hayatımıza ibadet bilinci ile anlam katalım. Rahmet, mağfiret ve ibadet mevsimi olan mübarek üç ayları fırsat bilelim. Sabırla, şükürle, tevekkülle ibadete sarılalım. Namazlarımızı huşuyla kılmaya devam edelim. Yüce kitabımız Kur'an'ı okuyalım ve rehber edinelim. Hayır kapılarımızı ardına kadar açalım, iyilikte yarışalım. Dillerimizi yalan, gıybet ve iftiradan, gönüllerimizi kin, nefret ve tefrikadan arındıralım. Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz'in dilinden dökülen şu dua ile bitirmek istiyorum: “Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle.”8

1 Buhâri, Cihâd, 46, Müslim, İman, 48.

2 Furkân, 25/77.

3 Fâtiha, 1/5.

4 Ra'd, 13/28

5 Buhâri, İman, 2.

6 Hicr, 15/99.

7 Buhâri, Rikâk, 18; Müslim, Müsâfirîn 215.

8 Ebû Dâvûd, Tefrîu ebvâbi'l vitr, 26.