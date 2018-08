Engelli dostu tatil köyü

Samsun'daki Mavi Işıklar tesisleri engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğu Türkiye'de, engelli vatandaşlar bu tesislerde tatil yapmak için aylarca sıra bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin metre kare alana deniz doldurularak 2013 yılında yapılan Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampı, yılın 12 ayı hizmet veriyor.

Her yıl 1500 engelli vatandaş bu tesislerde tam pansiyon günlük sadece 30 lira karşılığında tatil yapabiliyor.

Engelliler, kendileri için hazırlanan özel havuz, kamp ve plajda dinlenip tatil yapma fırsatı buluyor. Kampta engellilerin asansör sistemiyle içine girebileceği bir havuz, rehabilitasyon merkezi, 34 kişilik konaklama binası, 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı ve plaj bulunuyor. İki kişilik odalarda engelli vatandaşlar bir refakatçisiyle birlikte aynı odada kalabiliyor.

Talep edildiğinde engelli vatandaşlar, engelliler için özel olarak donatılan araçla evlerinden alınıp tesise getiriliyor. Tesislerden günü birlik yararlanan kişilerden ise ücret alınmıyor.

Türkiye’de tek olan tesislerden faydalanmak için her şehirden yüzlerce insan Samsun’a geliyor. Yüzlerce insanda sıra bekliyor. Tesislerden sorumlu Eda Günaydın, yüzde 40’ın üzerinde engeli olan insanların tesislerden faydalanabileceğini belirterek, “Tesislerimizin Türkiye’de başka bir örneği yok. 13 personel burada onların her şeyi ile ilgileniyoruz. Kendi başlarına başka birine ihtiyaç duymadan tatil yapma imkanları var. Havuzdan yataklarına kadar her şey onları düşünerek dizayn edildi. Amacımız, ilimizde ve hatta ülkemiz genelinde engelli vatandaşlarımızın yeterince dinlenme ve deniz imkânlarından faydalanmalarını sağlamak” diye konuştu.