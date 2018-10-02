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Engelli genç cinayetinde 2 gözaltı

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

android-time 10:47 2 Ekim 2018
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Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ün 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece’de 16 yaşındaki engelli Ahmet Yusuf Öz’ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül’de Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki evinde Öz’ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu cinayete karıştığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Öz’ün hırsızlık amacıyla eve giren şüphelilerce 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilmiş, cesedinin bir gün sonda birlikte yaşadığı anneannesi tarafından evde bulunmuştu.

AA

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Son güncelleme: android-time 13:0302.10.2018
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