Engelli kızın kuaförde darp iddiası mahkemede

İstanbul Üsküdar’da, 10 yıl önce bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın’ın yüzde 72 engelli kardeşi Didem Yalçın’ın gittiği kuaförde darp edildiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama” suçundan hapis istemiyle haklarında dava açılan kuaför çalışanları suçlamaları reddederek, “Müşterilerimizin rahatsız olmaması adına dışarı çıkmasını söyledim. Onun hasta olduğunu bildiğim için kendisine vurmadım” dedi.

İstanbul Üsküdar'da 10 yıl önce emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken İhsan Kalkavan’ın yeğeni Faruk Kalkavan’ın kullandığı cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın'ın yüzde 72 engelli kardeşi Didem Yalçın iddiaya göre, 7 Mart 2018 günü gittiği kuaförde darp edildi.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Didem Yalçın'ın ailesinin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kuaför çalışanları Cevdet E. ve Gülçin Ç. hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına baba Sinan Yalçın ile avukatı Neyir Şeyda Musal katılırken sanıklar Cevdet E. ve Gülçin Ç. de hazır bulundu. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

‘KOLUNDAN TUTARAK ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM'

Suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Cevdet E., “Mağdura ne ben ne de Gülçin Ç. vurmuş değiliz. Aksine kendisi Gülçin'in yüzüne telefonla vurdu. Bunun üzerine tatsızlık yaşanmaması için Didem'in kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalıştım” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZ RAHATSIZ OLUYOR DİYE…”

Yaklaşık 5 yıldır mağdur Didem Yalçın'ı tanıdığını ve sürekli çalıştığı kuaföre geldiğini söyleyen sanık Gülçin Ç., “İlk kez o gün Didem'in bu kadar sinirli olduğunu gördüm. Bu kadar sinirli olduğunu görünce o gün ilaçlarını almadığını düşündüm. Müşterilerimizin rahatsız olmaması adına dışarı çıkmasını söyledim. Onun hasta olduğunu bildiğim için kendisine vurmadım” diyerek suçsuz olduğunu savundu.

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“VÜCUDUNDA YARA İZLERİ VARDI”

Müşteki Sinan Yalçın ise kızının epilepsi hastası ve yüzde 72 engelli olduğunu belirterek, “Kızım sürekli bayılabilmektedir. Duruşma salonuna getirildiğinde burada aynı şekilde bayılma riski vardır. Bu nedenle kendisini duruşmada hazır etmedim” dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Sinan Yalçın, kızının kimseye saldırganlığı ve agresifliği olmadığını söyleyerek, olay günü kendisine haber verilmesi üzerine kızını almaya gittiğinde, vücudunda yara izleri olduğunu anlattı.

Mahkeme hakimi, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.