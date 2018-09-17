Engelli öğretmen kızağa çekildi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, okul öncesi öğretmen olan engelli Filiz Begiş Naz'ın haksız bir şekilde öğretmenlik kadrosundan alınarak bir alt görev olan düz memurluk kadrosuna verilmesini meclis gündemine de taşıdı. Başarır Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu soru önergesinde, “Devlet olarak daha çok destek verilmesi gereken Filiz Begiş Naz'ın statüsü değiştirilerek daha alt bir görev olan düz memurluğa çekilmesi ne derece hukuki, ahlaki ve vicdanidir? Yapılan bu yanlışı düzeltmek adına, Filiz Begiş Naz'ı, hak ettiği öğretmenlik görevine döndürmeyi ya da okul idarecisi olarak göreve başlatmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.
Okulların açılmasıyla öğretmenlik mesleğini yapamayacağı için büyük üzüntü duyan Filiz Begiş Naz ise “Öğretmenlik görevinin yeninden verilmesini istiyorum. Düz memur olarak çalışmak istemiyorum. Çünkü öğretmenlik benim çocukluk hayalimdi. Bütün ömrümü o hayale göre şekillendirdim ve o hayale göre kendimi eğittim” diye konuştu.
Filiz Begiş Naz, 2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu; 4 yıl ücretli öğretmenlik yaptı. 2010 yılında engelli kadrosu kontenjanından sınavı kazanarak okul öncesi öğretmeni olarak Tokat’a atanıp görevine başlamıştı. Öğretmen olarak 12 yıldır görev yapan Filiz Begiş Naz, bu süre içerisinde 3 okul öncesi gelişim kitabı ve 1 şiir kitabı yazdı. Naz, yıl sonu verilen puantajda 96 puan aldı.
9 yıl boyunca Tokat’ta görev yapan 41 yaşında ve 1 çocuk annesi olan Naz, eş durumu nedeniyle atamasının yapıldığı Mersin’in Tarsus İlçesi'nde, okul yönetimi ve öğrencilerini sınıfa göndermeyen velilerin şikayeti üzerine hakkında eğitimde yetersiz bulunduğu iddiası ile Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Musa Bengi İlkokulu'na engelli memur statüsüne çekilerek görevlendirildi.