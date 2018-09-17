Engelli öğretmen kızağa çekildi

12 yıldır okul öncesi öğretmenliği yapan engelli öğretmen Filiz Begiş Naz, eş durumu nedeniyle atamasının yapıldığı Mersin'in Tarsus İlçesi’nde, okul yönetimi ve öğrencilerini sınıfa göndermeyen velilerin şikayeti üzerine ‘eğitimde yetersiz bulunduğu’ iddiası ile Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, engelli memur statüsüne çekildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Filiz Begiş Naz’ı ziyaret ederek; engelli öğretmenin yaşadığı sorunları dinledi. Başarır, “Devletin destek vermesi yerine engelli öğretmenimizi dışlayarak engel olması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, okul öncesi öğretmen olan engelli Filiz Begiş Naz'ın haksız bir şekilde öğretmenlik kadrosundan alınarak bir alt görev olan düz memurluk kadrosuna verilmesini meclis gündemine de taşıdı. Başarır Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu soru önergesinde, “Devlet olarak daha çok destek verilmesi gereken Filiz Begiş Naz'ın statüsü değiştirilerek daha alt bir görev olan düz memurluğa çekilmesi ne derece hukuki, ahlaki ve vicdanidir? Yapılan bu yanlışı düzeltmek adına, Filiz Begiş Naz'ı, hak ettiği öğretmenlik görevine döndürmeyi ya da okul idarecisi olarak göreve başlatmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

“ÖĞRETMENLİK BENİM HAYALİMDİ”

Okulların açılmasıyla öğretmenlik mesleğini yapamayacağı için büyük üzüntü duyan Filiz Begiş Naz ise “Öğretmenlik görevinin yeninden verilmesini istiyorum. Düz memur olarak çalışmak istemiyorum. Çünkü öğretmenlik benim çocukluk hayalimdi. Bütün ömrümü o hayale göre şekillendirdim ve o hayale göre kendimi eğittim” diye konuştu.

4 KİTAP YAZDI, YETERSİZ DENİLDİ

Filiz Begiş Naz, 2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu; 4 yıl ücretli öğretmenlik yaptı. 2010 yılında engelli kadrosu kontenjanından sınavı kazanarak okul öncesi öğretmeni olarak Tokat’a atanıp görevine başlamıştı. Öğretmen olarak 12 yıldır görev yapan Filiz Begiş Naz, bu süre içerisinde 3 okul öncesi gelişim kitabı ve 1 şiir kitabı yazdı. Naz, yıl sonu verilen puantajda 96 puan aldı.

9 yıl boyunca Tokat’ta görev yapan 41 yaşında ve 1 çocuk annesi olan Naz, eş durumu nedeniyle atamasının yapıldığı Mersin’in Tarsus İlçesi'nde, okul yönetimi ve öğrencilerini sınıfa göndermeyen velilerin şikayeti üzerine hakkında eğitimde yetersiz bulunduğu iddiası ile Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Musa Bengi İlkokulu'na engelli memur statüsüne çekilerek görevlendirildi.