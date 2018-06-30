Engelli vatandaştan sınava giremedim iddiası!

Türkiye’de gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Siirt'te yapıldığı sınava girmek isteyen Barış Amcalar (38) adlı fiziksel engelli tekerlekli sandalyede olduğu gerekçesiyle sınava alınmadığını iddia etti.

Sınavın yapıldığı Sancaklar Ortaokulunda saat 09.30’da giden Amcalar, görevlilerin kendisini tekerlekli sandalyede olduğunu gerekçe göstererek sınava almadığını söyledi. Amcalar, “Siirt'te bir yıldır hazırlanmış olduğum sınavıma tekerlekli sandalyedeyim diye sınava alınmadım. Normal şartlarda ben bu sınava çok iyi hazırlandım. Üniversiteye girecektim diye hayallerim vardı. Sistemdeki saçmalık yüzünden sınava alınmamış durumundayım. Sınava alınmama gerekçem de tekerlekli sandalyede olmuş olmam böyle bir neden beni çok büyük bir hayal kırıklığına itti. Çünkü normalde engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerekiyorken tam tersine engellilere daha da engel olunuyor. Bugün Sancaklar Ortaokulunda sınavıma giremedim. İnşallah bu mağduriyetim giderilir. Yetkililerin bu konuda bir şeyler yapmasını bekliyorum. Bu sınav için benim hayallerim vardı. Üniversiteye girecektim. En azından bir anlamda engelli olmamı da unutacaktım. Fakat bu elimden alındı” iddiasında bulundu.

YKS SINAV BAŞVURU KILAVUZU BU KONUDA NE DİYOR?

YKS başvuru kılavuzunda engelli adayların sınav başvurusu konusunda bazı detaylar yer alıyor;

Engel durumu alanı, sınava başvuran engelli adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Adaylar, SAĞLIK

DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri

işaretleyecektir. Bu alanda işaretleme yapan adayların, Kılavuzda yer alan “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU

OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI”

maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Bu alanda işaretleme yapan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri

Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişenlerin;

a) Verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu

raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini,

b) Doldurulmuş Sağlık/Engel Bilgi Formunu,

c) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini,

d) Engel/sağlık durumlarını anlatan dilekçeyi

başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur. Bu belgeleri süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan

adayların bu alanı boş bıraktıkları/ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı arşiv bilgilerinin halen geçerli

olduğu kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.

Sürekli engeli bulunan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları sınavlarda (EKPSS, e-YDS hariç) alınan

engel durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adayların başvuru için başvuru

merkezlerine gitmeden önce bu bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden dikkatlice incelemeleri

gerekmektedir.