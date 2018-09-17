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Engelli ve yaşlı adam evinde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde, tek başına yaşayan 62 yaşındaki engelli şahıs yaşadığı evde ölü bulundu.

android-time 20:18 17 Eylül 2018
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Engelli ve yaşlı adam evinde bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde, tek başına yaşayan 62 yaşındaki engelli şahıs yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Çamlık Mahallesi 469 sokak no:6 adresindeki apartmanın zemin katında yaşayan 62 yaşındaki fiziksel engelli Doğan Kılıçdoğan (62) yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybetti. Kılıçdoğan'ın hayatını kaybettiğini komşuları fark etmezken, süreç içerisinde apartmana kötü koku yayıldı. Kokunun zemin katından geldiğini fark eden komşuları durumu Polise bildirdi.

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Didim Emniyeti yaptıkları incelemede Engelli vatandaşın hayatını kaybettiği tespit ederken, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kılıçdoğan'ın hayatını uzun süre önce kaybettiği belirlendi. Tek başına yaşadığı öğrenilen engelli adamın kokan cesedi savcılık ve polis incelemesinin ardından Didim Belediyesi ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. İHA

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