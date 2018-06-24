Engellilerin oy kullanma kâbusu

Bağcılar'da oy kullanmak için bir okula giden bedensel engelli Nalan Şakiroğlu "Engelliler için seçme hakkını kullanmak çok zor oluyor. İlk etapta engelliler için olan girişi kullanmak istediğimde kapıyı açmadılar. Saatlerce dil döktükten sonra anca oyumuzu kullanabildik" dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanma işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar sandığa giderken, bazı engelli vatandaşlarımız için ise oy kullanmak kâbusa döndü. Bağcılar Nevin Mehmet Bilginer Ilköğretim Okulu’nda oy kullanmaya giden bedensel engelli Nalan Şakiroğlu tekerlekli sandalye ile merdivenleri çıkamayacağı için engelli girişini kullanmak istedi. Engelliler girişinin kapalı olunca görevlilerden kapıyı açmaları için ricada bulundu. Görevlilerin ilgilenmemesi üzerine Şakiroğlu saatlerce saatlerce girişte bekledi. Daha sonra kapının açılması üzerine oy kullanan Şakiroğlu çıkışta da yine bekletildi.

Engelliler için oy kullanma aşamasında yardımcı olunması gerektiğini belirten Şakiroğlu, “Engelliler için seçme hakkını kullanmak çok zor oluyor. Engelliler girişinde sürekli bekletildik. Görevliler bize yardımcı olmuyor. İlk etapta engelliler için olan girişi kullanmak istediğimde kapıyı açmadılar. Saatlerce dil döktükten sonra anca oyumuzu kullanabildik ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERİN OY KULLANMA ÇİLESİ

Oy kullanma işlemi engelli vatandaşlar için çileye dönüştü. Engelliler için yine gerekken tedbir ve kolaylıkların sağlanmadığı görüldü. O anlardan biri objektife böyle yansıdı. İzmir Konak’taki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda asansörlerin kapalı olması nedeniyle engelli ve yaşlı yurttaşlar sıkıntı yaşadı. Engelli vatandaşlara seçmenler yardım etti. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar, engellileri merdivenlerden taşıyarak sandığa ulaştırdı. Bazı engelli vatandaşlar karşılaştıkları zorluklar üzerine üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.