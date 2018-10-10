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Enis Berberoğlu’na yurtdışına çıkış yasağı konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Eylül’de Berberoğlu hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de bu talebi kabul etti.

Can ÖZÇELİK
android-time 16:19 10 Ekim 2018
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Enis Berberoğlu’na yurtdışına çıkış yasağı konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Eylül’de Berberoğlu hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de bu talebi kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Eylül'de Berberoğlu hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de bu talebi kabul etti.

“ZATEN DÖRT YILDIR YURTDIŞINA ÇIKMIYORUM”

Heyet duruşma sonu verdiği kararda adli kontrolün devamına hükmetti. Enis Berberoğlu'nun hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek “Adli kontrol tedbiri uygulanmasına gerek yoktur. Ben zaten dört yıldır yurtdışına çıkmıyorum. Tanınan bir siyasetçiyim. Bundan sonraki duruşmalara da bizzat gelerek katılmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Mahkeme kararın ardından duruşmayı 6 Şubat 2019'a erteledi.

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