Erbaş: Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir?

Deizm tartışmalarına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Ortaya atılan iddiaların iftira olduğunu vurgulayan Erbaş, " Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir?" ifadelerini kullandı.

İmam hatip öğrencilerinin dini bilgilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle deizme kaydığı iddiaları Türkiye’nin gündemine oturdu. İddialarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü gerçekleştirilen toplantıda konuşmasını yarıda keserek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı yanına çağırmış ve konu hakkında bilgi almıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir açıklama da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan geldi.

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“HANGİ MÜSLÜMAN PEYGAMBERİ İNKAR EDER?”

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erbaş, “Şu anda Türkiye’de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir? Yani siz bir Müslüman gence, ‘Peygamberi inkar eden bir düşünceyi niye kabul ediyorsunuz?’ dediğinizde ‘Böylemiymiş, deizmin anlamı bu muymuş?’ diyeceğini görürsünüz, rastlarsınız. Onun için açık konuşsunlar. Deizmin ne olduğunu milletimize anlatsınlar” dedi.

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“BENİM TANIMIMDAN SONRA HİÇBİR GENCİMİZ…”

Deizmin, Peygamberi inkar eden felsefi bir düşünce olduğunu dile getiren Erbaş, “Biz, Peygamberimiz için canını ortaya koyan çocuklarız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün Ayet-el Kürsi’yi okuyan bir milletiz. Ayet-el Kürsi deizmi kökten reddeden bir anlayışı ortaya koyuyor. Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.