Son dakika: Üniversitede kongre merkezi çöktü!

Kayseri'de yapımı süren inşaatın çatısının çökmesi sonucunda enkaz altında kalan 50 yaşındaki işçi, ekiplerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan ve yapımı süren 6 katlı kongre merkezinin inşaatının çatısında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. İşçilerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri zaman kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda, şantiyenin temizliğini yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki Osman A.’ya ulaşan ekipler, ayağı tabya ve mucura sıkışan işçiyi kurtarmaya çalıştı.Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda Osman A., sıkıştığı yerden kurtarılarak sedyeye konuldu ve ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA