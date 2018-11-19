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Erdin Bircan son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için Edirne'de cenaze töreni düzenleniyor.

android-time 13:39
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Erdin Bircan son yolculuğuna uğurlanıyor
Hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için Edirne'de cenaze töreni düzenleniyor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 13:4419.11.2018
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