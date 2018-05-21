Kulisler kaynıyor: AK Parti milletvekili adayları listesinde Erdoğan, 200 vekili liste dışında bıraktı

AKP’de 600 kişilik milletvekili aday listesine son şekli verildi. Mevcut 200 isim yeniden aday yapılmadı. Liste dışı kalanlar belediye başkanlığı hayali kuracak.

Siyasi partiler, 24 Haziran'daki milletvekili seçimi için aday listelerini hazırladı. Listeler bugün Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da aday listesine son şeklini verdi.

VEKİLLERİN YARISI YOK

Her seçim döneminde milletvekili gurubunun yüzde 50'den fazlasını değiştiren AKP, bu defa değişimi daha fazla yapacak. 316 milletvekilinden 200'e yakınını liste dışı bırakacak. Parti kulislerinde, “En büyük değişiminin olduğu liste” yorumları yapılıyor. Liste dışı kalacak isimler, seçimden sonra bakanlık ve belediye başkanlığı hayali kuracak.

BASKILARDAN KAÇTI

Listeye girme konusunda yakın çevresi ve arkadaşlarından gelen ‘ricaları azaltmak' için Erdoğan dün Bosna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seçim döneminde de günübirlik İran seyahatine çıkmıştı.