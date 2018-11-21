Erdoğan’dan stokçulara uyarı: Depoları basacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonuncusu 7 Haziran'da gerçekleştirilen 48'inci muhtarlar toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde yine 'stokçular' vardı. Erdoğan "Bundan sonra aldığımız ihbarlar doğrultusunda stok yapılan depoları basacağız." dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye, terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?

Türkiye’de darbeye teşebbüs eden FETÖ’cüleri baş tacı eden hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur.

Avrupa Birliği’nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili PKK’ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız.

Gezi olayları tıpkı CHP’nin başındaki zatın kendisi gibi bir projeydi. Bu projenin adı Türkiye’nin ayaklarına yeniden pranga vurma, milletimizin kutlu yürüyüşünü engelleme ihanetidir.

Gezi’yi övenler, gizli veya açık, PKK’yı da över FETÖ’ye de destek verir.

Gezi, Türkiye’yi kalkındıracak, ileriye taşıyacak ne kadar iş ne kadar proje ne kadar gayret varsa hepsinin karşısına dikilmenin adıdır.”

“Bundan sonra aldığımız ihbarlar doğrultusunda stok yapılan depoları basacağız.”