Erdoğan: ABD ve Almanya’ya terör listesi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Birleşmiş Milletler toplantısının ardından gerçekleştirdiği Almanya ziyareti dönüşü değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele konusunda Almanya'ya 136 kişilik bir liste iletildiğini açıkladı. Erdoğan, " İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Almanya ve ABD'ye terör listelerinin verildiğini belirterek, “Neler olacağını süreç gösterecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Gerek Almanya gerek öbür tarafa yani ABD'ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya'da 136 kişilik bir liste. ABD'ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya'ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD'ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton'a ulaştırdık. 20'nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar.”

“YETERLİ DELİL OLMADIĞINDAN SÖZ EDİYORLAR”

Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda eleştiren Erdoğan, “FETÖ konusundaki yaklaşım farklılığı ortada. Bu, Merkel ile yaptığımız ortak basın toplantısında da açıkça görüldü. Yeterli delil olmadığından söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiğimiz halde, mahkeme kararlarını ilettiğimiz halde, bunların adeta yok sayılmasını anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“DÖRTLÜ ZİRVEYİ ÖNEMSİYORUM”

Almanya'da İdlib konusunun da görüşüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, “İdlib'teki gelinen süreci takdirle karşılıyorlar” dedi.

Erdoğan şunları ifade etti:

“Bölgesel konularda, başta İdlib olmak üzere Suriye konusunda yaptıklarımızı hep şükranla anıyorlar. İdlib'deki gelinen süreci takdirle karşılıyorlar. Detaylar hakkında bilgiler istediler, biz de detaylar hakkında kendilerine gerekli bilgileri verdik. Bu ay içerisinde fevkalade bir durum olmazsa Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye olarak bir dörtlü İstanbul Zirvesi'ni inşallah gerçekleştireceğiz. Macron ile görüştüm, o olumlu yaklaşıyor. Merkel de, ‘Ekim'in 14'ünde Bavyera seçimleri var, o seçimden sonra yapalım' diye bir yaklaşım içerisinde. Süreci takip edeceğiz. Tarih belirlendikten sonra da o dörtlü zirveyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dörtlü zirveyi önemsiyorum. Bu önemli bir adım olacak” dedi.

EURO 2024 YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euro 2024’ün Almanya’da yapılacak olması ile ilgili de konuştu. Erdoğan, “Bu hep böyle dönüyor. Aynı ülkeye Dünya kupası ve Avrupa kupası veriyorsun, Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun, Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk” ifadelerini kullandı.