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Erdoğan: ABD’nin İran yaptırımını doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımları konusunda bir açıklama yaparak, 'Doğru bulmuyoruz. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. AB üyelerinin tamamı buna sıcak bakmıyor." dedi.

android-time 13:18 6 Kasım 2018
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Erdoğan: ABD’nin İran yaptırımını doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran yaptırımları konusunda bir açıklama yaparak, 'Doğru bulmuyoruz. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. AB üyelerinin tamamı buna sıcak bakmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD’nin İran yaptırımlarına sert tepki gösteren Erdoğan, ” Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Kesinlikle uymayız. AB üyelerinin tamamı da buna karşı” ifadelerini kullandı.

Membiç’te ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı, “Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

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Son güncelleme: android-time 13:3006.11.2018
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