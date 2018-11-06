Erdoğan: ABD’nin İran yaptırımını doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD’nin İran yaptırımlarına sert tepki gösteren Erdoğan, ” Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Kesinlikle uymayız. AB üyelerinin tamamı da buna karşı” ifadelerini kullandı.
Membiç’te ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı, “Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.
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