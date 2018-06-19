Erdoğan Adana’da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da halka seslendi. Erdoğan, "Son 16 yılda 12 kez seçimlere girdiler. Bizimle yarıştılar. Asla gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar. Her defasında kaybettiler. Bu milleti tanıyamadılar. Ama yine ders almadılar" dedi.

Erdoğan İstasyon Meydanı’nda yapılan mitingde özetle şunları söyledi;

Allah’ına kurban adana. Seni aşkla muhabbetle selamlıyorum. Van’dan geliyorum adana. Van’dan selamlar getirdim sizlere Adana. Tarımın sanayinin ticaretin şehri Adana. Bereketli toprakların şehri Adana. Gözünü kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin şehri Adana. Bugün sizleri bir kez daha gönülden selamlıyorum Adana. Adana’dan terörle mücadele başta olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyordum. Gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

“HER KAPIYI ÇALACAĞIZ”

“Bu meydan bana Adana’nın kararlılığını gösteriyor. 24 haziran da tarih yazmaya hazırlanan bir adana olduğunu gösteriyor. Güçlü bir Türkiye’nin müjdesini veriyor. Adana’ya soruyorum. 24 haziranda sandıkları patlatmaya var mıyız ? Zafer sancağını dalgalandırmaya hazır mıyız ? Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz ? 24 Haziran’da güçlü meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı mecliste AK Parti’yi desteklemeye var mıyız ? Cumhur ittifakını destekliyor muyuz ? Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün size selam getirdim. Yenikapı’dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Dün yağmura rağmen Samsunlu Ordulu kardeşlerimizin selamlarını getirdim. 780 bin kilometrekarenin her karışını, ülkenin dört bir yanını aralıksız dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi ?”

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“HEYECANLA, AŞKLA ÇALIŞAN YORGUNLUK NEDİR BİLMEZ”

“Sadece seçim dönemlerinde değil. 4 mevsim 12 ay milletimizle dertleşiyor hasbıhal ediyoruz. son 4 yıl içinde Adana’ya kaç gere geldim biliyormusunuz. bu altıncı gelişim. Sorun bakalım bay Muharrem’e, bay Kemal’e kaç kere gelmiş buralara. Bizde aşk var. Biz size sevdalıyız be. Biz bize sevdalıyız. Bize zaman zaman yorulmuyor musunuz ? diye soruyorlar. ben de merhum Neşet Ertaş’ın sözleri ile cevap veriyorum. Heyecanla, Aşkla çalışan yorulmaz. Böylece bir taraftan milletimizle hasret giderirken yatırımların da takibini yapıyoruz.”

“BU İŞ USTALIK İSTER, DERS İSTER”

“Size bir söz vermiştim. Adana’daki tüm yatırımların hizmetlerin takipçisi olacağım demiştim. Hiç bir hizmet yarım kalmayacak. 4 sene önce verdiğimiz tüm sözleri Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Söz verdiğimiz gibi bizzat takipçisi olduk. Koştuk, koşturduk. Terledik. Yeri geldi, uykumuzdan ailemizden feragat ettik. Ama hamd olsun verdiğimiz sözleri yerine getirdik. 16 yılda Adana’ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil. Halep oradaysa Arşın Adana’da. Bay Muharrem ne diyecek ? Ne yaptım diyecek ? Bu iş ustalık ister. Ders ister.

Evlatlarımızın kaliteli eğitim yapması için 8 bin 77 kaliteli derslik inşa ettik. Ah CHP’ye gönül vermiş kardeşlerim. Marifet iltifata tabidir. Zerre kadar emeği olmayan bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız. Gadasını aldıklarım hazır mıyız. İlk ve orta öğrencilerimize 230 trilyon lira burs verdik. 2 yıl içinde Adana Karaisalı ve Sarıçam da 6 bin 250 kişilik yeni yurt binaları kazandırıyoruz. 33 bin kapasiteli stadyumu tamamlıyoruz. Eski stadyumu ne yapıyoruz. 46 bin 310 metrekarelik güzel bir millet bahçesi. Laf ola beri gele yok. şimdi millet bahçesinin sözünü veriyoruz. Beyefendiyi alacaksınız yanınıza beraberce millet bahçesine gidip yatıp yuvarlanacaksınız. Şehit yakınlarımıza gazilerimize engellilerimize, yaşlılarımıza 4,5 katrilyon lira destek verdik. TOKİ kanalıyla 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. Adanaya şehir hastanesini yaptık mı ? Begendiniz mi ?

Bay Kemal ne yaptı. Nereden nereye. öyle mi. ne rezillikler yaşadık. Ama şimdi Adana’da Şehir Hastanemizde tavan yaptık. Durmuyoruz çalışıyoruz. Sağlık bu. Sıradan bir iş değil. Çıkmış adaylardan biri diyor ki. ‘Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz ?’ diyor. Önce bu bayana sormak lazım ‘Sen ne için çıktın bu yola ?’ Bizim ulaştığımız yerlere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bunlara 5 tane koyun ver kaybedip gelirler.”

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“BUNLAR YIKIM EKİBİ, BİZ YAPIM EKİBİYİZ”

“Adaylar ne diyor biliyormusunuz ? ‘Ne gerek var yüksek hızlı trene ?’ Göçü hızlandırırmış. Bu ne akıldır. Yahu sen öyle yatırımlar yapacaksın ki. Bırak göçü benim Sıvaslı hemşerim modern dünyanın hizmetlerinden faydalansın. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar. Bunlarda modern bir dünya yok. Siz yıkım ekibisiniz. biz yapım ekibi. Bunlara kalsa Çukurova Havaalanı’nı yaptırmayacaklar. Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin hızlı tren projesini 2 yıl içinde tamamlıyoruz. Demiryolu hattını elektrik ve sinyalli yapıyoruz. Kardeşlerim yaklaşık maliyeti 1,2 katrilyon olan bölgesel havalimanı inşası devam ediyor, Yakın zamanda bitiriyoruz. Yeni barajlar inşa edeceğiz. Aladağ Kasımlı Barajı’nın inşası sürüyor. Son 16 yılda 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası devam eden sulama tesisleri ile 633 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız. Çiftçilere ne kadar destek verdik ? 3,5 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Hayvancılık yapana yüzde 50, arıcılık yapana yüzde 30 destek veriyoruz. adanalı işverene 2,1 katrilyon destek verdik.”

“MIZIKÇILIK YAPMAYA BAŞLADILAR”

“Adanayı tarımda değil sanayide de şahlandıracağız. Ülkenin 5 bölgesinde mega sanayi bölgeleri kuruyoruz. Ceyhan enerji ve ihtisas projesi ile Adana ülkemizin ve bölgemizin enerji merkezine dönecek. Muhalefetin tekrarlamaktan bıkmadığı bir oyunu var. Sandığın rengi belli olduğunda çamura yatmaya kalkarlar. ‘Hile olacak, hurda olacak’ diye milletin iradesini yok saymaya çalışırlar. Partimize gönül vermiş vatandaşımızı benim burada söylemeye edebimin elvermeyeceği sözlerle tahkir ederler. Mızıkçılık yapmaya başladılar. çıkmışlar Yenikapı meydanına laf söylüyorlar. 1 milyon 300 milyon kardeşimize montaj diyorlar.”

“YAŞADIKLARINDAN DERS ÇIKARMADILAR”

“Kendilerine çeki düzen vermek yerine millete makarnacı bidon kafalı dediler. Kömürcü dediler. Adanalı kardeşlerimi aşağıladılar. Çanakkale’de 7 düvele meydan okuyan bu milletin izzetini anlamadılar. Kurtuluş Savaşı’nda bu milletin bağımsızlık mücadelesini anlamadılar. Bu ruhu idrak edemediler. Son 16 yılda 12 kez seçimlere girdiler. Bizimle yarıştılar. Asla gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar. Her defasında kaybettiler. Bu milleti tanıyamadılar. Ama yine ders almadılar. yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders çıkarmadılar.”

“BUNLARDA ADAY OLACAK BAŞKA KİMSE YOKMU ?”

“Seçimde sen birinci olamazsan ne yapacaksın gidecek misin. Zaten bay Kemal bunu bildiği için aday olmadı. Seni başından defetti. Bütün hezimetlere rağmen hatalarından ders çıkarmadılar. Şu CHP’nin terörle ilgili bir ifadesini duydunuz mu ? Bay Muharrem’den terörle ilgili bir kelime duydunuz mu ? Bay Kemal’den duydunuz mu. Diğer adaylardan duydunuz mu. Ama biz. Adana terörü bilir, teröristleri bilir. Adam tutuklu ve bu adam 53 tane kürt kardeşimi 7 Haziran’da bunlar öldürdüler Diyarbakır’da. Ne dedi. ‘Sokağa dökülün’ dedi. Sokağa döktüler kürt kardeşlerimizi. Kürdü kürde öldürttüler. başka aday olacak 1 tane adam yok mu partilerinde. Bunlar fakir mi. Bunlar Aday fakiri mi.”