Erdoğan Adana’da halka hitap etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana mitinginden CHP lideri Kemel Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle,

“Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu’nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana’ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş?

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce burada size bir söz vermiştim. Seçilirsem buradaki tüm yatırımların takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir hizmet, proje yarım kalmayacak demiştim.

Sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik. 16 yılda Adana’ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil laf. Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek; ne yaptın diyecek. Bu iş ustalık ister, dert ister. Ah CHP’ye gönül veren kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?

Adana’ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik.

15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21’i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?

Bir koğuşta 6 kişi, 8 kişi yatıyordu. Tuvalete girilmez. Sağlam girsen hasta çıkarsın öyle bir durum vardı. Adana’daki bizim şehit hastanesine bakın birde. Depreme dayanıklı. Adana dünya ile yarışıyor.

Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar.