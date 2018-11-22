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Erdoğan adayları İstanbul’da açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.

android-time 13:21
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Erdoğan adayları İstanbul’da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.

2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AKP’de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. AKP’den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğinin belirtmişti.

AA

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Son güncelleme: android-time 15:0322.11.2018
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