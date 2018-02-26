Erdoğan’dan ‘Süleyman Soylu istifa edecek’ iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti öncesinde havalimanında son dakika açıklama yaptı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa edeceği iddiaları için: "İstifa söz konusu değil" dedi. Cumhurbaşkanı, "Ahlaksız troller tarafından yapılanlar bizi rahatsız etmektedir. Bakanın konuşmasındaki duygusallık şahsıyla alakalı olabilir. Bu trollerin yapmış oldukları açıklama ile ilgili hiçbir şey söz konusu değil. Türkiye'yi troller idare etmeyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklama yaptı. Erdoğan, Afrika ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salih Müslim’le ilgili soruya “Dışişleri ve Adalet Bakanlarımız bir yanlışa düşülmemesi için konuyu adım takip ediyor.” şeklinde cevap verdi.

AHLAKSIZ TROLLER

Kabine değişikli ve Süleyman Soylu’nun istifası iddiaları ile ilgili soruya ise oldukça sert yanıt verdi. “Ahlaksız troller bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Türkiye’yi troller idare etmeyecek” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

Değerli arkadaşlar bu söylenenler biraz belki ağır olacak ama ahlaksız troller tarafından yapılanlar bizi rahatsız etmektedir. Bakanın konuşmasındaki duygusallık şahsıyla alakalı olabilir. Ben de dün kendisi ile görüştüm Bu trollerin yapmış oldukları açıklama ile ilgili hiçbir şey, kabine değişikliği istifa asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye’yi troller idare etmeyecek.

Erdoğan’ın açıklamaları:

Cezayir’le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız. Cezayir’in ardından Moritanya’ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal’in başkenti Dakar’a bir ziyarette bulunacağım. 3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.

Son ayağında ise Mali’ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum.

İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

Salih Müslim’in yakalanması

Konuyla ilgili olarak gerek Dışişleri gerek Adalet Bakanımız yakın bir takipte. Konuyu bir defa adım adım izliyorlar ve malum konunun İnterpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Bütün bu çalışmaları Dışişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız takip ediyorlar. Orayla da görüşmeleri yapmak suretiyle yanlışa düşülmemesi noktasında adımlar atılıyor.

BMGK’nın ateşkes kararı

BMGK’nın 2401 sayılı kararı, ki Suriye’deki Doğu Guta’yı kapsayan ateşkesle alakalı süreç, maalesef buradan karar çıktı, çıkmasına rağmen orada ateşkes uygulanmıyor. Süreç acımasız bir şekilde devam ediyor. Biz aylar öncesinden başta sayın Putin olmak üzere sayın Ruhani’ye, çocuk yaşlı bize verin, tedavilerini yapalım dememize rağmen bunlar bize verilmedi. Rejime teslim edildiler. Bunların akıbeti meşhul. Macron ile yaptığım görüşmede etraflıca inceledik, hassasiyetini gördüm. Rahatsızlığını anlamış bulunuyorum. Putin ile İran ile görüşmemizi devam ettireceğiz.

Kabine değişikliği

Değerli arkadaşlar bu söylenenler biraz belki ağır olacak ama ahlaksız troller tarafından yapılanlar bizi rahatsız etmektedir. Bakanın konuşmasındaki duygusallık şahsıyla alakalı olabilir. Ben de dün kendisi ile görüştüm Bu trollerin yapmış oldukları açıklama ile ilgili hiçbir şey, kabine değişikliği istifa asla söz konusu değil. Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye’yi troller idare etmeyecek.