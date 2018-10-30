Erdoğan: ‘Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grubunda konuştu. Erdoğan yeni havalimanında yapılan 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan CHP'yi eleştirerek, "Ülkenin milletini hayrına atılan ne adım varsa hepsini de engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz.

Neymiş cumhuriyet resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış. Sen yeter ki gönlünü ver. Bizim bu havalimanımız dünyada en önemli hablardan biri olacak. İsmini İstanbul Havalimanı olarak koyduğumuz bu tesisle birlikte Türkiye artık en üst lige çıkmıştır.

Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal’i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne de ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Ülkenin milletini hayrına atılan ne adım varsa hepsini de engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz.

Kara önlükler giyip sokaklara dökülen koca koca adamlar gördük. And metnini okuyacağım derken saçmalayıp çocukların önünde rezil duruma düşenlere şahıt olduk. Bizim Atatürk’e saygımızın ölçüsü İstiklal harbimizin başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır.

Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değildir. Milletimizin gönlündeki yerimizdir.

Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır.

Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz.

DEAŞ’ın, belli mahfiller tarafından yeniden eğitilen ve bölgeye yayılan elemanları vasıtasıyla adeta hortlatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bölgedeki hedeflere ulaşmak için ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan odak, şimdi bu iğrenç oyunu yeniden sahnelemeye çalışıyor. Ne bölge halkının ne de dünya kamuoyunun bu DEAŞ oyununu yutmayacağına inanıyoruz.

Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var donarak şehadete yürümek de var. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı elbisesinden, uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir.”

AA