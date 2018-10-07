Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da AKP kampı kapanışında konuştu. Erdoğan MHP'nin Meclis'e getirdiği af teklifi ile ilgili olarak "Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz." dedi.

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Bizi en çok üzen bu ülkede siyasi alternatif konumunda bulunması gereken bir partinin Türk milletinin düşmanları ile aynı safta yer almış bulunmasıdır. Biz gece Atütürk Havalimanı’na iniyoruz maalesef Bay Kemal oraya geliyor oradan tanklar eşliğinde bindiriliyor bir taksiye Bakırköy’e gidiyor. Oradan izliyor. Sen korkaksın, ne millisin ne yerlisin.

Artık milletim yutmuyor, şehitlerimizin ailesi yutmuyor. Hangi yüzle sen buraya geldin demeye başladılar.

Anamuhalefet partisi her zamanki gibi safını ülkesinin ve milletinin değil, karşı tarafın yanında belirleyerek, hezeyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı muhalefet değildir, bunun adı fırsatçılık bile değildir. Milletin geleceğine umutla bakmaya ihtiyaç duyduğu dönemde bühtanlarla, umut cellatlığı yapmanın adı olsa olsa alçaklıktır.

IMF boyunduruğundan bu ülkeyi kurtaran biz değil miyiz ya? Davos’ta o zamanın IMF başkanına dedim ki, eğer sez siyaseten bizi yönetmeye kalkıyorsanız Türkiye’nin Başbakanı benim bunu size vermem ve zaten verdiğiniz borçları tıkır tıkır ödüyoruz. Bizden 5 milyar dolar borç istediler arkadaşlara verelim dedim. Baktılar ki çılgın Türkler yine azıttı, vazgeçtiler. Nihayet 2013’te IMF borcunu sıfırlayıp IMF defterini kapattık. Bazı yaptığımız ziyarette birileri bize hala IMF’den borç verelim diyor. Biz ülkemize yatırım için arayıştayız.

IMF’nin bir ülkeyi kıskaca alabilmesi için önce belirli şartlar oluşması gerekiyor. Bugün Türkiye IMF’ye çok uzak duruyor. Ekonomik göstergelerimiz çok iyi durumdadır. Gayet olumlu bir göstergeye sahibiz.

Türkiye endişe duyulması gereken hiçbir konuyla karşı karşıya değildir. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. Başaramayacaklar. Ülkemizin başına IMF’yi saran CHP’nin geçmişi daha vahim hadiselerle doludur. Meşhur Marshall Planı. (Elinde ABD bayrağı gösteren İsmet İnönü fotoğrafını göstererek ) İnönü’nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. İnönü bunu ne için taşıyor. Teşekkür için taşıyor. İnönü’nün döneminde stratejik planlarımız iptal edilmiş, fabrikaların kapısına kilit vurulmuştur.

Şu veya bu şahsın çıkarına hiç bir iş buzum için makbul değildir. Geçmişte çok af çıkarıldı. Ha bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi yarar elde ederiz? Arkadaşlar biz böyle düşünemeyiz. Yapılabilecek bir şey varsa o çalışmalardan sonra ne gibi çalışma yaparız bir bakarız. Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. Adaleti tesis hukukla olur, adaletin tesisi farklıdır.”