Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, sözlerini Almanca sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, onuruna verdiği yemekte bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda “Her şeyin yenisi, dostun ise eskisi makbuldür” atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, Türkiye'den Almanya'ya yapılan bu tarihi devlet ziyaretinin köklü Türk Alman dostluğunu daha da perçinlemesini temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman devlet adamı Bismarck'ın sözü olan ”Türklerin ve Almanların bir birilerine sevgileri hiç bir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür(Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)” ifadelerini hem Türkçe hem de Almanca okudu. Erdoğan’ın bu jesti davetliler tarafından alkış aldı. Erdoğan alkışların ardından kürsüden inerken “bir kaç dakikalık almanca bu kadar” diyerek gülümsedi.