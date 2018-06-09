Erdoğan Ankara’da partilileriyle buluştu

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nda miting düzenledi. Erdoğan buradan Kılıçdaroğlu'na, "Son 16 yılda Ankara'ya 116 kat trilyon liralık yatırım yaptık. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal'i SGK'dan tanırız. Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlık da fayda etmez" diyerek yüklendi.

AKP hükümetleri boyunca yaptıkları icraatlardan bahseden ve muhalefete yüklenen Erdoğan “Son 16 yılda Ankara’ya 116 kat trilyon liralık yatırım yaptık. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal’i SGK’dan tanırız. Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlık da fayda etmez” diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü “Eğitimde Ankara’da 15 bin adet yeni derslik yaptık. 10 bin 730 kişi kapasiteli yurt binalarını faaliyete aldık. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurarak Ankara’yı güçlendirdik. Laboratuvarları destekleyerek Ankara’yı bilim şehri haline getiriyoruz. Şehir hastaneleri Ankara’ya sağlıkta sınıf atlatacak.”

Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginden öne çıkanlar şu şekilde;

“Ankara’nın tüm ilçeleri darbe girişiminde büyük rol oynadı. O gece Ankara 90’ı sivil 56’sı polis 3’ü askerimiz olmak üzere 147 şehit verdi. Ankara sadece kendisinin değil tüm Türkiye’nin geleceği için gövdesini siper etti. Sizlerin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum. Ama birileri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda saat 23.17… Biz gece yarısı ineceğiz ama o saatte bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra ertesi gün takip ediyor, ekranın karşısında kahvesi geliyor. Ondan öncede darbe olduğunda tankların üzerine önce ben çıkarım diyor. İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama hamdolsun bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı. Kardeşlerim Cumhur İttifakı’na evet mi? Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Biz bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ankara vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.

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“BUNLAR ÖYLE İNCE İNCE YÜRÜYEREK OLMUYOR”

Ankara’ya son 16 yılda 116 katrilyonluk yatırım yaptık. Bay Muharrem bunlar öyle ince ince yürüyerek olmuyor. Bay Kemal’i biz SSK’dan tanırız. Kardeşlerim bunlara beş koyun ver kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Bak son pişmanlık para etmez. Onun için ben şu anda burada bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Durmak yok! Bütün komşularınıza akrabalarınıza bunları anlatmanız lazım. Anlatın ki sandıklarından gümbür gümbür AK Parti ve şahsım çıksın.

ANKARA’YA YAPILAN YATIRIMLAR

Ankara’yı ülkemizin doğusu batısı kuzeyi güneyi ile birleştireceğiz. YHT’lerin yapımı sürüyor. Ankara’ya YHT garını kazandırdık. Ankara’da 95 bin konut projesini hayata geçirdik. 466 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 16 yılda 534 kilometre daha ekleyerek bin kilometreye ulaştırdık. Bunların dışında seçim beyannamemizde açıkladığımız yeni raylı sistemler var. Ankara’yı 15 km uzatacağız. İki ayrı metro hattı kuruyoruz. Ankara son 16 yılda savunma sanayinde başkenti konumuna geldi. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmaları arasında bulunan 3 firma Ankara’dadır. Savunma Sanayi’mizin yüzde 80’i Ankara’da. Savunma ve Havacılık ihracatı 2 milyar dolara yükseldi. İhtiyaçların yurt içinden karşılanma oranı yüzde 65’lere yükseldi. İyi gidiyoruz. Teröristlerle mücadeleyi artık yerli silahlarla yürütüyoruz. Her alanda birçok yeniliği 16 yılda hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknoloji ile Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz. OSB sayımızı 12’ye yükselttik. AR-GE ve tasarım merkezlerinde yer alan firmalara vergi kolaylığı sağlıyoruz. Artık ekndi uydularımızı kendimiz yapıyoruz.

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ERDOĞAN, ANKARA İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI

Şimdi geliyorum sizleri mutlu edeceğine inandığım müjdelerimize: Ankara’ya kazandıracağımız 55 bin kişilik yeni stadyum. Ama bakıyorsunuz bir tane Cumhurbaşkanı adayı diyor ki ne stadyumu ben hepsini yıkacağım diyor. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla 6 bin araçlık otoparkıyla bu stad başkente yakışır bir stat olacaktır. İkinci müjdemiz fuar alanlarıyla ilgili. İhalesi yapıldı bir yıl içinde tamamlanıyor. 3. müjdemiz millet bahçesi ile ilgili. Ankara’ya yaptığımız çok daha farklı olacak. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Ankara’ya hayırlı olsun. Artık yeşil Ankara olacak. Millet bahçemiz içinde stadından konser salonuna kadar çok orjinal bir eser olacak. İngiliz’in Hyde Park’ı varsa bizimde burada devasa bir millet bahçemiz olacak.

Ankara’yı bu güzel millet bahçesiyle buluşturacağımıza inanıyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ankara 24 Haziran’da yine tercihini hizmet siyasetten yana kullanıyor mu? Hanımlar unutmayın, kale içeriden fethedilir. 24 Haziran’a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Gençler 24 Haziran’a kadar tüm gençlerimize AK Parti’yi anlatıyor muyuz? Kardeşlerim biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, 2023 hedeflerimizi, 2071 hedeflerimizi anlatıyoruz. Diğerleri napıyor, nasıl yıkacaklarını anlatıyor. Bay Muharrem ve Bay İnce’nin ağzından terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu?” Öbürü 6-7 Ekim’de benim 53 kürt kardeşimi öldürenlere talimat veren birisini cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu İnce İnce? Bunlara 24 Haziran’da Osmanlı tokadı gerekmez mi?” AA

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