'Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşan Erdoğan, 'Suriye Kürtlerini,PKK ve PYD'nin zulmüne ve eline terk etmeyeceğiz' dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çocuklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni projeleri devreye alıyoruz. Sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir. Yetimine, mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir.Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlet de bizim için devlet değildir. 16 yıldaki başarılar bölgemizde ve dünyada yüzlerce milyon insan için umut ve ışık oldu. Türkiye’nin dünya 5’ten büyüktür itirazı, kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır. Suriye’de mesele özgürlük meselesidir, Suriye’nin toprak bütünlüğü meselesidir. Suriye Kürtlerini, PKK ve PYD’nin zulmüne ve eline terk etmeyeceğiz. Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor. Zalimi başarılı kılan kendi gücü değil karşısındakinin zaaflarıdır.