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Erdoğan askeri törenle karşılandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.

android-time 11:10 28 Eylül 2018
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı’nın kapısında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada ”özel defteri” imzaladı.

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İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.

Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

AA

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Son güncelleme: android-time 11:4128.09.2018
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