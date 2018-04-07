Erdoğan Aydın’da

Erdoğan: Sanatçılar, sporcular ve yazarlarla birlikte Reyhanlı'ya geçiyoruz. Ama bazıları çıldırdı. Aman yarabbim Bay Kemal çıldırdı. Hakaret üstüne hakaret ediyor. Bay Kemal ofisini söyle de sanatçılarımız senden izin alsın.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın İl Kongresi öncesi, partililerine hitap etti Erdoğan’ın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları

“Biz bu yola çıktığımızdan bugüne beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece ve sadece Allahın önünde eğildik. Fırat Kalkanı’nı gerçekleştirdik mi? Orada efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2000 KM alanı kontrole aldık mı? Afrin’de de aynısını yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri orada derdest etti. Teröristler de kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibari ile 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki 4 bin olmuştur. Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Irak’ın kuzeyinde ve sınır içinde de yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla yapıyoruz. Eskiden ABD’nin kapısına giderdik, ‘bugün git yarın gel’ derlerdi. Sonra da ‘ kongre izin vermedi’ derlerdi. İyi ki öyle demişler. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi zırhlı taşıyıcıı, tüfek, top, insansız hava araçları yapıyoruz. Modern sanayiler neyi başardıysa biz de onu yapacağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var.”

SANATÇILARIN HATAY ZİYARETİNE İLİŞKİN

“Bundan sonra biz kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Kimse bize şunu yapın bunu yapın diyemez artık. Biz Hatay’a gidiyoruz. Reyhanlı’ya gidiyoruz. Hatay’da benim kongrem var benim. Orada sanatçılar, sporcular ve yazarlarla birlikte Reyhanlı’ya geçiyoruz. Ama bazıları çıldırdı. Aman yarabbim Bay Kemal çıldırdı. Hakaret üstüne hakaret ediyor. Bay Kemal ofisini söyle de sanatçılarımız senden izin alsın”

“Bay Kemal sen bugüne kadar ne zaman Mehmetçik’le beraber oldun. O anca teröristlerle beraber oldu. Ama biz anca Mehmetçiğimizle ve milletimizle beraber oluruz. Biz Mehmetçiğimize moral olduk. Onların yanında olduğumuzu göstermeye gittik. Ama Bay Kemal çekemiyor. Biz söz veririz ama Bay Kemal konuşur.”

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