Erdoğan Bahçeli’den ikinci ittifak turları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın biraraya gelerek görüşecek. Bahçeli kritik görüşme ile ilgili olarak 'gündemi davet sahibi belirler' açıklamasında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin yarın görüşeceğini bildirdi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın saat 16.00’da Erdoğan ile Bahçeli‘nin bir araya geleceğini söyledi.

Öte yandan grup toplantısından sonra bir açıklama yapan Bahçeli kritik görüşme ile ilgili olarak ‘Gündemi davet sahibi belirler, Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00’da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz.” diye konuştu.