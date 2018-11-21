Erdoğan: Bizi bağlamaz, Adalet Bakanı: Mahkemenin işi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2 yıldır tutuklu olan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi bağlamaz' dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Bu mahkemenin işi. Bağımsız Türk yargısına güvenmek zorundalar' şeklinde konuştu.

AİHM, Demirtaş'ın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli dayanak bulunmadığına hükmetti. Kararda, Demirtaş'ın tutukluluk durumunun Meclis'teki çalışmalara katılmasını engellediği ve bu nedenle ifade özgürlüğünün kısıtlandığı belirtildi. AİHM, ayrıca Türkiye'ye 10 bin Euro manevi tazminat ile 15 bin Euro yargılama gideri ödeme cezası verdi.

18'İNCİ MADDE VURGUSU

AİHM'in kararında, 15 Temmuz sonrası ilk kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 18. Maddesi'ne atıfta bulunuldu. Buna göre AİHM, Türkiye'nin Demirtaş'ı tutuklama gerekçelerinin “hukuki” değil “siyasi” olduğuna hükmetti. AİHM'deki Türk Yargıç Işıl Karakaş ise 18. Madde ihlali ile ilgili olarak karşı oy kullandı. 18. Madde'de AİHM'e taraf olan ülkelerin olağanüstü hal dönemlerindeki hak kısıtlamalarına ilişkin hükümler bulunuyor. Söz konusu maddede, “Anılan hak ve özgürlüklere bu sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar, öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” ifadesi yer alıyor.

ERDOĞAN: BİZİ BAĞLAMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'in bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AİHM olmadı. Terörün faturasını ödeyen Türk halkı” dedi.

İTİRAZ HAKKI VAR

Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma zorunluluğu var. Ancak 3 ay içinde mahkemeye itiraz başvurusu yapabilir. AİHM itirazı haklı bulursa, dosya AİHM'in en büyük karar organı 17 üyeli Büyük Daire'ye gidecek. Türkiye'nin AİHM kararına uymaması halinde Avrupa Konseyi, “temsil haklarını askıya almak”, “denetim sürecine almak”, “üyelikten uzaklaştırmak” gibi yaptırımlar uygulayabilir.

ADALET BAKANI: MAHKEMENİN İŞİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, “Yargılama halen derdesttir. Mahkeme, gerek dosyadaki verileri gerekse AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır” dedi. Gül, “Hepimizin bağımsız Türk yargısının işleyişine saygı göstermesi ve peşin hükümlü olmaması gerekir. Dolayısıyla burada kararı verecek olan, siz de değilsiniz ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır. AİHM'in verdiği karar elbette eleştirilir. Cumhurbaşkanımız da bu konudaki eleştirisini yapmıştır” diye konuştu.