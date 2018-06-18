Eskişehir mitinginde, 'kıraathanelerde tatar böreği de olsun' diyen Erdoğan, Yenikapı mitinginde Muharrem İnce'ye yanıt vererek 'ben öyle bir şey söylemedim. Bunlar yalancı' dedi.

Yalova mitinginde ‘Bay Erdoğan’ diyerek kendine seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez de kendini yalanladı. Eskişehir’de ‘menü’ye Tatar böreğini de ekleyen Erdoğan, Yenikapı’da sözlerini inkar edip ‘ben öyle bir şey demedim’ dedi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi yalancılıkla suçlayan Erdoğan, “Arnavut ciğerinden, Tatar böreğinden bahsediyor, ben bunlardan hiçbir yerde bahsetmedim. Yalan söyleme. Maalesef, meğerse bunların vizyonu kek kadar kek. Bunların kek olduğunu biliyorduk ama 3,5 kuruşluk keke tamah edeceklerine ihtimal vermiyorduk” dedi.

Erdoğan’ın bu açıklaması, akıllara Eskişehir’de düzenlediği mitingdeki sözlerini getirdi. Erdoğan, bu mitingde ‘millet kıraathanesi’ projesini tanıtırken, “Burada tatar böreği de yapabiliriz, bir köşesinde onu yaparız” demişti.