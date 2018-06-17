Erdoğan bu kez kendisine seslendi: Bay Erdoğan…

Bingöl mitinginde kalabalığa 5 kez 'Diyarbakır' diye bağıran cevap alamayınca 'ama cevap vermiyorsunuz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova mitinginde de 'Bay Erdoğan' diyerek kendisine seslendi.

Seçim meydanlarında yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez de Yalova mitinginde yaptığı gafla gündemde. Konuşmalarında sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ‘Bay Kemal’ ve ‘Bay Muharrem’ ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce yaptığı Yalova mitinginde de ‘Bay Erdoğan’ diyerek kendisine seslendi. Erdoğan konuşmasında, “Ne diyor ‘Erdoğan 20 yıl geriden geliyor’ diyor. Yav bay Erdoğan, ya bir defa bay Muharrem, ne dediğimi iyi dinle.” dedi. Erdoğan’ın bu sözler sosyal medyada yüzlerce yorum aldı. Erdoğan, Bingöl mitinginde de kalabalığa 5 kez ‘Diyarbakır’ diye bağırıp cevap alamayınca ‘ama cevap vermiyorsunuz’ demiş bu sözleri de sosyal medyada çok konuşulmuştu.