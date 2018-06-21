Erdoğan: Bakanlık sayısını 16’ya indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'a yapılan 3. havalimanının ismiyle ilgili soruya Erdoğan, seçimden sonra karar verileceğini belirtti. Erdoğan programda yeni sistemle ilgili bilgi de verirken 16'ya indirilen bakanlıkların isimlerini açıkladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

3. HAVALİMANI PROJESİ

“Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağız. Dünya’nın ilkleri arasına girecek. 2023’ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

YENİ HAVALİMANININ İSMİ NE OLACAK?

Şu anda bununla ilgili bir isim belirlemedik. İsim konusunda buranın sahibi konumunda olanların da bir yetkisi var. Bu kadar parayı buraya yatırdılar. Onlarla birlikte değerlendirme yaptıktan sonra milletimiz de bize devam derse ondan sonra beraber kararını alır ve buraya yakışan bir isimi vermiş oluruz. Öncelikle şu pazar gününü atlatmamız lazım.

ABD SENATOSU’NUN F-35 KARARI

Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz. Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz.

OPERASYON AÇIKLAMASI

Bakın şu anda bizim güney bölgemizde, Fırat’ın batısı ve doğusu, iki operasyon ağımız var. Fırat’ın batısında bu işleri ağırlıklı Rusya’yla yürütüyoruz, doğusunda ise ağırlıklı olarak koalisyon güçleriyle yürütürüz ama batıda İran da zaman zaman bizimle beraber bu çalışmaların içerisinde bulunuyor.

YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

Yeni sistem güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor, tam tersine daha da güçlendiriyor. Parlamenter sistemde hükümet, Meclis’in içinden çıktığı için yasama ve yürütme aynı gücün kontrolünde oluyordu. Hükümet cenahından gelmeyen hiçbir tasarı veya teklifin Meclis Genel Kurulu’ndan geçme şansı yoktu. Biz hükümetle Meclis’in irtibatını şimdi kopartıyoruz. Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında Meclis’e kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Kanun teklifi sadece milletvekillerine ait. Milletvekilleri ilk defa yasama çalışması yapacak. Meclisin hükümeti denetim araçları daha da güçlendirildi. Çok daha sağlıklı bir imkan bulacak. Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi güçlendiriyor. Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak.

PATENTİ BANA AİT

Mevcut yapının zorlukları nedeniyle çalışmaları önemli bir bölümünü istediğimiz zamanda hayata geçiremedik. Bürokratik oligarşi hantallığı önümüze engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu engelleri ortadan kaldıracağız. Çözüm üreten, sonuç üreten devlete ve sonuç odaklı devlet olarak çalışacağız. Daha hızlı karar alıp tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız. Tüm süreçlerde verim odaklı çalışacağız ve yeniliklere hızla adapte olacağız. Patenti bana ait, bundan dolayı eleştiri aldım. Adeta anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti, aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım.

BAKANLIKLAR 16’YA İNİYOR

Bakanlık sayısını 26’dan 16’ya indiriyoruz. Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Truzim, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı bir de Dışişleri Bakanlığı var. Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği Bakanlığı ile birleşmek suretiyle sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, o da Çalışma ve Sosyal ile Aile Bakanlığı’nı birleştirme suretiyle tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu da Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım Bakanlığı’nın birleşmesiyle oluşacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ise Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ile birleştiriyoruz. Son olarak bilindiği gibi ekonomi alanında 6 bakanlık vardı. Orada da çok önemli adım atarak Ticaret Bakanlığı’na dönüştürüyoruz. Ticaret Bakanlığına dönüşle burada 3 bakanlığı bir araya getirmiş oluyoruz.

4 BÜYÜK OFİS

Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli.

8 TANE BAŞKANLIK

Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor.”