Erdoğan’dan 25 Haziran açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Benim milletimin pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik ders vermesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Seçimin asla kazası olmaz. Ben vatandaşlarıma, partili partisiz fark etmez, demokratik hakkını muhakkak kullanması gereğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’de “Cumhurbaşkanı Özel Yayın” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“BU BATI’YI ÇILDIRTIYOR”

Erdoğan İstanbul’da yapımı devam eden yeni havalimanına ilişkin, “100 bin kişi çalışacak. Bu Batı’yı çıldırtıyor, ‘Bu çılgın Türkler ne yapıyor’ diye. Daha çok çıldıracaklar” dedi.

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“PAZARTESİ TÜRKİYE ÇOK FARKLI BİR ŞEKİLDE UYANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak. Zaten bugünden o yabancı birçok köşeler filan hatta kredi kuruluşları vesaire onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmalarında artık Türkiye’de durum, onların planladığı veya bekledikleri gibi değil tam tersine gidiyor. Bunu biz de zaten arazide görüyoruz” dedi.

Seçimlere ilişkin açıklamalarına devam eden Recep Tayyip Erdoğan, “Benim milletimin pazar günü bunlara anlayacakları dilden bir demokratik ders vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

KEMAL BATMAZ AÇIKLAMASI

Erdoğan, Batmaz’la ilgili bazı belgelerin ortaya çıktığını belirterek, “Onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz’la ilgili belgeyle birlikte de bunlar ciddi manada köşeye sıkışmış olacaklar” diye konuştu.

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MÜNBİÇ OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Münbiç’te yol haritası belirlendi. Bu 90 günlük bir yol haritası. Bu yol haritasıyla da PYD, YPG orayı tamamen boşaltacaklar ve oraya da, oranın yüzde 90-95’i Araptır, sakinleri gelip yerleşecekler” açıklamasında bulundu. AA