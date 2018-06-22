Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'te canlı yayına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtadı. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra canlı yayına geldiğini söyleyen Erdoğan, " Seçime bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Bizim tabii 2 aydan daha fazla oldu. Biz bu süreci il kongreleriyle de beraber geçirdik. Bu il kongrelerimizi aynı zamanda seçim mitingleri olarak geçiriyorduk. Bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalarımız, kapalı spor salonlarının içinde de kongremizi yapıyorduk. Şu anda seçim kampanyamızı da buna ilave ettik. 100'e yakın bu konuda konuşmalarımız oldu. Yoğun bir süreci yaşamış olduk. Örneğin dün il olarak Gaziantep'le noktaladık. Gaziantep'ten sonra yine bir toplu yayına girdik. Bugün de İstanbul'un 7 ilçesini dolaştık. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle ortak yayındayız. Bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım.

-Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bütün haklarını zorlaştırmalarına rağmen, birçok engeller önlerine çıkarmalarına rağmen, yılmadılar, usanmadılar hatta yüzlerce kilometre uzaklıklardan gelip oylarını kullandılar. Çok eza, cefa çektiler. Gerçekten benim yani Türkiye dışındaki bütün vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı, her türlü takdirin üstündedir. Şimdi bu seçimlerde de yine ben vatandaşlarımın buralarda atacakları oylarla Türkiye’deki bu yeni yönetim sisteminin değişikliğine katkılarının olacağına inanıyorum.

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