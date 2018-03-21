Doğan Medya Grubu'nu satın alan Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. 21 Mart itibari Hürriyet, Posta, Fanatik ve Kanal D'yi satın alan Erdoğan Demir Ören sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Erdoğan Demirören kimdir? Demirören Holding bünyesinde hangi şirketler var? İşte detaylar...

Erdoğan Demirören, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nu satın aldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le bir kez daha anlaşmaya vardı. İşte Erdoğan Demirören kimdir ve Demirören Holding bünyesinde hangi şirketler var soruşlarının yanıtları…

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.

Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.

1.2 MİLYAR DOLAR…

Aydın Doğan’ın Erdoğan Demirören’le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubunu sattığı öğrenildi. Hürriyet’ten konuştuğumuz yetkililer, satışı yalanlanmadı ve akşam saatlerinde KAP’a bildirileceğini belirtti. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar…

DEMİRÖREN HOLDİNG BÜNYESİNDE OLAN ŞİRKETLER

Enerji

Milangaz

Oto Milangaz

Moil

Sanayi

Demirören Ağır Metal

Parsat Piston

MS Motor Servis

D-Mermer

Turizm

Kemer Country

Kemer Country Club

Kemer Country Hotel

Konut Projesi Yatırımları

Lidya Flats

Seyhan Park Evleri

AVM İşletmeciliği

Demirören İstiklal

Liman İşletmeciliği

Zeyport

Dolfen İskelesi

İnşaat

Lidya Yapı

Medya

Milliyet Gazetesi

Vatan Gazetesi

Milliyet.com.tr

Gazetevatan.com

Milliyet İnternet TV

Skorer.com

Uzmanpara

PembeNar

E-Ticaret

Milliyetemlak.com

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