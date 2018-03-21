Erdoğan Demirören kimdir? Demirören Holding bünyesinde hangi şirketler var?

Erdoğan Demirören, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nu satın aldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le bir kez daha anlaşmaya vardı. İşte Erdoğan Demirören kimdir ve Demirören Holding bünyesinde hangi şirketler var soruşlarının yanıtları…
ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?
28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllüdür. Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor.
Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.
Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır.
Son olarak Demirören Medya Grubu bünyesine Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk’ü de katarak yılın en dikkat çeken satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.
1.2 MİLYAR DOLAR…
Aydın Doğan’ın Erdoğan Demirören’le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubunu sattığı öğrenildi. Hürriyet’ten konuştuğumuz yetkililer, satışı yalanlanmadı ve akşam saatlerinde KAP’a bildirileceğini belirtti. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar…
DEMİRÖREN HOLDİNG BÜNYESİNDE OLAN ŞİRKETLER
Enerji
Milangaz
Oto Milangaz
Moil
Sanayi
Demirören Ağır Metal
Parsat Piston
MS Motor Servis
D-Mermer
Turizm
Kemer Country
Kemer Country Club
Kemer Country Hotel
Konut Projesi Yatırımları
Lidya Flats
Seyhan Park Evleri
AVM İşletmeciliği
Demirören İstiklal
Liman İşletmeciliği
Zeyport
Dolfen İskelesi
İnşaat
Lidya Yapı
Medya
Milliyet Gazetesi
Vatan Gazetesi
Milliyet.com.tr
Gazetevatan.com
Milliyet İnternet TV
Skorer.com
Uzmanpara
PembeNar
E-Ticaret
Milliyetemlak.com
Eğitim
Ata Eğitim Kurumları