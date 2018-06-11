Erdoğan Demirören toprağa verildi

İşadamı Erdoğan Demirören, dün Fatih Camii’ndeki namazın ardından Zincirlikuyu’da defnedildi. İş, sanat, siyaset ve spor camiasının isimleri, cenaze töreninde Demirören Ailesi’ni yalnız bırakmadı.

80 yaşında hayatını kaybeden işadamı Erdoğan Demirören dün Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine devlet erkanı, spor ve sanat camiasının tanınmış yüzleri katıldı.

İstanbul'da cuma günü solunum yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybeden ünlü işadamı Erdoğan Demirören dün son yolculuğuna uğurlandı.

Demirören'in cenazesi ilk önce Şişhane semtinde bulunan holding binasına getirildi. Burada Demirören için tören düzenlendi.

Törene eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören ve yakınlarının yanı sıra, sevenleri ve çalışanları da katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in naaşı cenaze aracına konularak Fatih Camii'ne götürüldü.



Demirören ailesi, Fatih Camii'nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye spor, sanat, siyaset camiasından birçok ünlü sima katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Tansu Çiller, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikren Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Demirören Ailesi'ni acı gününde yalnız bırakmadı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazında Demirören ailesi, devlet erkanıyla birlikte en ön safta bulundu. Dua ve helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demirören'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.



DUALARLA DEFNEDİLDİ

Ünlü işadamının cenaze aracına taşınan tabutuna Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Yıldırım Demirören omuz verdi.

Demirören gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.



Başbakan Yıldırım, “Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Birçok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu” diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN TELEFON

Acılı aileye sabır dileyen Yıldırım “Sayın Cumhurbaşkanımız Demirören Ailesi'ni arayıp taziyelerini sundu. Bugün kendisi cenazeye katılamıyor. Ben hem kendi adıma hem de cumhurbaşkanımız adına cenazeye katılıyorum” dedi.