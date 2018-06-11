Erdoğan eski çağın İnce bu çağın adamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlıktaki tespiti yaptı, “Muharrem Bey akılcılıktan yana. Diğeri ise akılcı politikalara karşı. Aralarında dağlar kadar fark var. Kıyaslanamaz bile” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana temasları öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki farkı açıkladı. İşte o sözler:

– Muharrem Bey, bilgisiyle, birikimiyle, enerjisiyle siyasette bir yıldız olarak parlıyor. Muharrem Bey ile Erdoğan'ı kıyaslayamazsınız. Birisinin söyleyecek hiçbir şeyi yok. Sadece kıraathane açacak. ‘21. yüzyıldayız bilgi çağında teknoloji ile şunu yapacağız' diyemiyor.

‘DAĞLAR KADAR FARK VAR'

– Muharrem Bey tam tersine, ‘Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımak için bilgiye, birikime, demokrasiye, dış politikada ciddi atılımlara ön ayak olacağım' diyor. Birisi eski çağın adamı birisi yeni çağın adamı. Birisi bilimden akılcılıktan yana, öbürü gelenekten ve akılcı politikalara karşı tavrını sergileyen bir adam. Aralarında dağlar kadar fark var.

– Erdoğan tükenmişlik sendromu yaşıyor. Kıraathane kuracağım demek, işsizlikle mücadelede havlu atmak demektir. Gençlerin bunu bilmesi lazım. Çünkü Türkiye'yi yönetemiyor, başka güçler Türkiye'yi yönetiyor.

– MHP, biraz AKP'nin dominant gücü karşısında gölgede kaldı. Bir çıkış arıyor kendisine göre. ‘Af söyleminde bulunursam acaba hapishanedekiler ve onların yakınları bana oy verir mi?' Bütün arayışı bu. Buna da hem Binali Yıldırım hem Erdoğan karşı.

‘AYRILSIN O ZAMAN ORADAN'

– O zaman bu nasıl bir ittifak? MHP, AKP'nin gölgesinde ve onun kurtarıcılığında seçime girip parlamentoda varlık göstermek istiyor.

– Bahçeli'nin AKP'lilere yönelik sert çıkışı var. İstediği kadar sert çıkışı olsun. Ayrılsın o zaman oradan. Demokrasiye inanmayan bir insanın gölgesinde siyaset yapmak kadar ağır bir şey olabilir mi? Ciddiye alınmayan biri.

‘TRT, Türk Bayrağı var diye reklamı yasakladı'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Antalya'da konuşma yaptığı salonda elektrik kesintisi yaşanmasının ardından, TRT'nin CHP'nin reklam filmini ‘Türk Bayrağı' göründüğü gerekçesiyle yayınlamama kararı aldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Elektrik kesintisini kaymakama soruyorlar. Söylenen şu bir deneme yapılıyormuş. Deneme ben konuşurken mi yapılıyor? Erdoğan'ın bütün reklam filmlerinde Türk Bayrağı var ama gösteriliyor. CHP'de birkaç saniye bayrak görüldü diye reklam filmi gösterilmiyor. Çifte standart.”

Kılıçdaroğlu, Adana'da çiftçi, esnaf, STK ve gençlik temsilcilerine, “24 Haziran'da elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın” diye seslendi ve şu mesajları verdi: “79 yılda görev yapan bütün Cumhuriyet hükümetleri 713 milyar dolar harcamış. Keban Barajı yapılmış, Atatürk Barajı yapılmış, GAP yapılmış, onlarca fabrika kurulmuş. Son 14 yılda ise 2 trilyon 94 milyar dolar harcandı. Peki 2 trilyon dolar nereye gitti? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu, parlamentoda Millet İttifakı'nın çoğunluğu olduğu bir iktidarda ilk iş YÖK'ü kaldıracağız. 2 yılda yurt sorununu bitireceğiz. Esnaf bakanlığı kuracağız.”