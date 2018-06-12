Erdoğan’dan İnce’nin miting için flaş iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinge katılanların neredeyse tamamına yakının HDP'li olduğunu söyledi.

Eskişehir’in 2013 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan ediyoruz. Üniversiteleri ile ilk öğretimden liseye kadar her kademedeki kurumlarıyla ülkemizin en iyi eğitim-öğretim alt yapılarından birine sahip Eskişehir’e böyle bir unvan yakışır dedik. Türk dünyasının her köşesinden buraya gelecek, buradan Türk dünyasına gidecek öğrencilerimiz coğrafyamızın geleceğini inşa edecek kadroları oluşturacaklar.”

Yeri otomobilin seri üretimine 2020 veya 2021’de geçileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak. Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter.” ifadesini kullandı.

‘ASIL KEK BUNLARA DENİR’

Millet kıraathanelerine yönelik tartışmaları değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter.”

İNCE’NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ

Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingine ilişkin, “Diyarbakır’da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi, bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP’li.” değerlendirmesinde bulundu.

‘YERİ TARİHİN TOZLU RAFLARI OLACAKTIR’

Erdoğan, “Bu seçimlerden sonra İnce’nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır.” dedi.

İnce’ye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP’nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce’ye yapıyorum. ‘Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım’ diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın.”