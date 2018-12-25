Son dakika… Erdoğan: Elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim

Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz." dedi Elektrik fiyatlarına geçen yılın başında yüzde 8.8, nisan ayında yüzde 2.89, ekim ayında yüzde 9, eylül ayında yüzde 9 ve ekim ayında yüzde 9 zam gelmişti. Bugün ise elektriğe yüzde 10 indirim yapıldı

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi Meclis’te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye’yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum.

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim:

2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43’üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10’lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.

HIZLI BİR TOPARLANMA SÜRECİNDEYİZ

Sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, temelini de sağlamlaştırdık. Hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. İşsizlik oranını 2019’da yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Enflasyonu da önümüzdeki yıl hedeflerimizdeki seviyeye indirmeye kararlıyız.

Buradan Bay Kemal’e bir müjde vereyim. Önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 13.sıradan 12.sıraya yükseleceğiz. Satın alma paritesi döviz kurundan etkilenmediği için ülkelerin ekonomik güçleri açısından önemlidir. Değerli arkadaşlar 2019 bütçesi hizmet amaçlı bir bütçedir.

2019 BÜTÇESİ

Değerli arkadaşlar 2019 bütçesi hizmet amaçlı bir bütçedir. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız kaynağın 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimiz için 93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü için 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira, diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere 26,5 milyar lira.

Ana muhalefetin sözcüsü konuşuyor ‘Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlasını satıyor’ diyor. Sen size ait hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz bugüne kadar sürekli hep çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim, bir sor bakalım TOBB’a sor, TİM’e sor ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar kapandı. Sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler. Sana söyleyim 6’da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Ama bunların dünyadan haberi yok. Bu rakamları TİM’de açık açık anlattık. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

2019 GÖBEKLİTEPE YILI OLACAK

2019’u Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz. 2018’i Truva Yılı olarak ilan etmişti, turizm gelirleri ortada. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa’yı da kalkındıracağız. Şanlıurfalı arkadaşlarım şimdiden çalışmalara başlasınlar.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA İNDİRİM

Yılbaşından itibaren, bunu Bay Kemal’in dinlemesi lazım, yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. ( Elektrik fiyatlarına geçen yılın başında yüzde 8.8, nisan ayında yüzde 2.89, ekim ayında yüzde 9, eylül ayında yüzde 9 ve ekim ayında yüzde 9 zam gelmişti. Bugün ise elektriğe yüzde 10 indirim yapıldı.)

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2019 yılı için 2 bin 20 lira olarak açıklandı. İşveren, işçi tüm sendikalara burada ittifakla kararı aldılar, bakanımız da açıklamayı yaptı.

CHP’Lİ ÖZEL’E SERT TEPKİ

Kavgacı ruh ile muhalefet olmaz. Türkiye’nin son 16 yılda üstesinden gelemediği tek sorunu işini doğru düzgün yapamayan ana muhalafet partisine sahip olamamasıdır. Hele hele Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Bu edep yoksunu kişilerden, sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu kişilerle ana muhalefet politika yapıyor. Bunu milletimize iyi anlatmalıyız. Bunlar yeri gelir terör örgütüyle el ele kol kola yürürler, yeri gelir onların diliyle konuşurlar, yeri gelir bu millete onların ağzıyla saldırırlar.

Yeri gelir, terör örgütünün ileri gelenlerini cezaevinde ziyaret ederler. Milli Savunma Bakanımıza bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkın silahlı kuvvetlerimizde görev yapmış bir kabine mensubu arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkında sahip değil.