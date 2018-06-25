Erdoğan hariç liderler memleketinde sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan hariç memleketlerinde aradıkları desteği bulamadı.

Liderlerin memleketlerinde aldıkları oy oranları 24 Haziran seçimlerinde değişiklik gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketinde en yüksek oyu alan lider oldu. Erdoğan, Rize’de 76.9 oy aldı.

Seçimlerde CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin memleketinden de AKP birinci parti çıktı. İnce’ye hemşerileri yüzde 38.9 oy verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova’da yüzde 50.36 oy alarak rakibini geride bıraktı. Milletvekili seçimlerinde de AKP 2 vekil çıkararak 1 vekil çıkaran CHP’yi geçti.

MHP ise seçimlerde oyunu korudu. Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de Cumhur İttifakı yüzde 63’e yakın oy aldı. Ak Parti 2, MHP 1, CHP 1 milletvekili çıkardı. Devlet Bahçeli de memleketi Osmaniye’den yeniden milletvekili seçildi.

Seçimlere HDP’nin cumhurbaşkanı Adayı olarak katılan Selahattin Demirtaş ise memleketi Elazığ’dan yüzde 6.44 oy aldı. Demirtaş’ın memleketinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 70 oyla birinci çıktı. İnce yüzde 15.56, Akşener yüzde 6.26 oy kazandı.

Seçimlerde CHP’nin 15 milletvekili hamlesi ile destek bulan İYİ Parti’nin Meclis dışı kalan başkanı Meral Akşener ise Memleketinde umduğunu bulamayan liderler arasına girdi. Akşener memleketi İzmit’ten yüzde 7.2 oy aldı. Partisi Kocaeli’nden 1 milletvekili çıkarabildi.

Seçimlerin renkli ismi Temel Karamollaoğlu ise en az oy alan lider olarak Doğu Perinçek ile listenin en son iki ismi oldu.